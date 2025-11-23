Vargas Arizu en Chile: Mendoza busca financiamiento y pone el foco en los clúster productivos para crecer

También hizo hincapié en promover el crédito. Al respecto, dijo que "contamos con banca nacional e institucional como el BID, el CFI y otros organismos multilaterales que pueden financiar el desarrollo siempre que exista credibilidad. Por eso es fundamental hacer los deberes hacia adentro: ordenar la economía, generar confianza y mejorar la productividad".

Se refirió, además, al optimismo con que países vecinos como Chile, Perú y Brasil observan a Argentina. "Nuestro norte es lograr que las empresas crezcan y que nuevas puedan comenzar, con reglas claras, financiamiento accesible y un Estado que acompañe con visión estratégica”.

Jornadas de Producción CEPAL En las Jornadas organizadas por la CEPAL y el CFI participaron representantes de ésta área de gobierno de 17 provincias argentinas. Gobierno de Mendoza

Cuál fue la postura de otras provincias argentinas

Durante las jornadas, otras provincias expusieron sus proyectos y analizaron mecanismos de financiamiento disponibles para infraestructura logística, cadenas de valor regionales y reconversión productiva.

Los organismos multilaterales presentes destacaron que el actual contexto regional abre oportunidades para iniciativas con impacto territorial, especialmente en sectores como agroindustria, economía del conocimiento, energía y logística, áreas donde Mendoza ya tiene una agenda activa de crecimiento.