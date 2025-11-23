¡Urgente!: los bancos confirmaron el precio al que venderán el dólar el martes 25 de junio despues del feriado

Dólar

El precio del dólar en cada banco después del feriado

Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina, el precio del dólar después del feriado, o sea, el martes 25 de noviembre, será el siguiente:

Banco Galicia: $1.450

Banco Nación: $1.450

Banco ICBC: $1.440

Banco BBVA: $1.450

Banco Supervielle: $1.451

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.445

Banco Patagonia: $1.450

Banco Hipotecario: $1.440

Banco Santander: $1.450

Brubank: $1.445

Banco Credicoop: $1.450

Banco Macro: $1.445

Banco Piano: $1.450

dolares (2)

A cuánto se venderá el dólar blue el martes 25 de noviembre

Asimismo, en las cuevas, el dólar blue también ya tiene su precio asegurado para el primer día hábil de esta semana y a muchos les sorprendió que se vaya a comenzar a vender a un precio más bajo que el oficial. De hecho, esa ha sido la tendencia en los últimos días para la moneda norteamericana.

Según lo dado a conocer por las cuevas, el dólar blue arrancará su venta este martes a un precio de $1.425, aunque rápidamente su precio se podría equiparar o quedarse más cerca del valor del dólar oficial, según expertos en materia cambiaria.