El Banco Nación sorprendió al confirmar el precio del dólar en sus sucursales y home banking este martes 25 de noviembre

Dólar

El precio del dólar en el Banco Nación

Luego de una semana muy tranquila, el dólar en el Banco Nación tuvo un repunte y alcanzó el mayor precio de la última semana, que fue de $1.450.

Justamente, ese mismo precio es el que lucirá el Banco Nación en sus sucursales y, también, por home banking

En tanto, el resto de las entidades bancarias confirmaron los siguientes precios del dólar para este martes 25 de noviembre:

Banco Galicia: $1.450

Banco ICBC: $1.440

Banco BBVA: $1.450

Banco Supervielle: $1.451

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.445

Banco Patagonia: $1.450

Banco Hipotecario: $1.440

Banco Santander: $1.450

Brubank: $1.445

Banco Credicoop: $1.450

Banco Macro: $1.445

Banco Piano: $1.450

En tanto, las cuevas confirmaron que el precio inicial del dólar blue será de $1.425, por lo que se ubicará por debajo del dólar oficial.

Dolares (3)

Que hacer con los dólares en casa

La persona que ahorra en dólares tiene varias opciones para su dinero, desde aportarlo a la construcción hasta comprar objetos valiosos. Sin embargo, si los deja en el banco, puede optar por diferentes inversiones, como invertir en Bolsa o el plazo fijo en dólares, que no otorga muchas ganancias, pero algo aporta después de 30 días.