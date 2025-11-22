El Banco Nación es una de las entidades bancarias que posee la mayor cantidad de clientes en Argentina y es, también, una especie de guía del precio del dólar para el resto de las entidades bancarias.
El Banco Nación sorprendió al confirmar el precio del dólar en sus sucursales y home banking este martes 25 de noviembre
Cuando aún faltan varios días, el Banco Nación se adelantó y anunció a cuánto se venderá el dólar en sus sucursales y por home banking este 25 de noviembre
A pesar de haber entrado en un fin de semana largo, el Banco Nación decidió adelantarse unos días y confirmó cuál será el precio del dólar en esta entidad en el inicio de las operaciones bancarias de este martes 25 de noviembre.
Esta revelación también llevó a que los arbolitos y las cuevas también ratificaran el precio del dólar para el primer día hábil de la semana que viene.
El precio del dólar en el Banco Nación
Luego de una semana muy tranquila, el dólar en el Banco Nación tuvo un repunte y alcanzó el mayor precio de la última semana, que fue de $1.450.
Justamente, ese mismo precio es el que lucirá el Banco Nación en sus sucursales y, también, por home banking
En tanto, el resto de las entidades bancarias confirmaron los siguientes precios del dólar para este martes 25 de noviembre:
- Banco Galicia: $1.450
- Banco ICBC: $1.440
- Banco BBVA: $1.450
- Banco Supervielle: $1.451
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.445
- Banco Patagonia: $1.450
- Banco Hipotecario: $1.440
- Banco Santander: $1.450
- Brubank: $1.445
- Banco Credicoop: $1.450
- Banco Macro: $1.445
- Banco Piano: $1.450
En tanto, las cuevas confirmaron que el precio inicial del dólar blue será de $1.425, por lo que se ubicará por debajo del dólar oficial.
Que hacer con los dólares en casa
La persona que ahorra en dólares tiene varias opciones para su dinero, desde aportarlo a la construcción hasta comprar objetos valiosos. Sin embargo, si los deja en el banco, puede optar por diferentes inversiones, como invertir en Bolsa o el plazo fijo en dólares, que no otorga muchas ganancias, pero algo aporta después de 30 días.