Banco Nación supermercados regresa este miércoles con la promo más esperada

Banco Nación publicó en su sitio oficial que, en caso de usar más de un medio de pago, se reintegrará hasta llegar al tope. Como se hace habitualmente, la acreditación del reintegro se hará como máximo dentro de los 30 días de realizada la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de la persona que realizó la compra, pero es posible que se acredite antes (ver más abajo). Además, en las compras realizadas por adicionales, los clientes deberán contar con una cuenta monetaria en el Banco Nación para recibir el reintegro.

Banco Nación supermercados: cuánto dinero hay que gastar para el reintegro de $12.000

Los clientes que quieran aprovechar el reintegro de $12.000 este miércoles 19 de noviembre deben realizar una compra de al menos $40.000. Habitualmente, el reintegro se hace efectivo dentro de las 24 horas de efectuada la compra. Incluso suele verse reflejado, en la cuenta del titular, inmediatamente después de registrarse el pago en la caja del supermercado. Este tipo de promoción es conveniente si se tiene en cuenta que la última medición de la inflación a nivel nacional fuel del 2,1% a nivel nacional y de 2,2% en Mendoza.

Banco Nación: los jubilados tienen 5% extra de descuento

A este beneficio del Banco Nación en supermercados se le suma uno extra para los jubilados: un 5% más en sus compras (siempre pagando con MODO y tarjetas de crédito VISA).

Banco Nación Supermercados jubilados

Banco Nación: supermercados adheridos al descuento de noviembre

En su sitio oficial Banco Nación informó que los siguientes supermercados realizan el descuento, pero algunos no adhieren a las cuotas:

Aiello (San Luis)

Alvear

Carrefour

ChangoMás

COTO

Diarco

Dia

Disco

Granja Benedetti

Jaguar

Jumbo

La Anónima

La Gallega

Libertad

Makro

Maxiconsumo

Mercamax

Súper A

Toledo

Vea

Incluye compras online en: