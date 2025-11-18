Banco Nación regresa con su promoción en supermercados este miércoles 19 de noviembre, con la que se puede lograr un ahorro de $24.000. Quienes paguen con MODO BNA+ en los comercios adheridos (ver más abajo) accederán a un reintegro del 30%, con un tope de $12.000 por semana.
Banco Nación supermercados regresa este miércoles con la promo más esperada
Los clientes que paguen con la billetera virtual MODO BNA+ del Banco Nación obtendrán descuento del 30% por semana hasta que termine el mes
La promo tiene validez hasta el 31 de noviembre, por lo cual, con la cantidad de miércoles que quedan (2), se pueden ahorrar $24.000.
Esta promo de Banco Nación incluye compras presenciales y online en los supermercados adheridos (ver más abajo). Es válida todos los miércoles de noviembre con pagos realizados exclusivamente a través de MODO BNA+ con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA. No obstante, no aplica para pagos con saldo en cuenta.
Banco Nación publicó en su sitio oficial que, en caso de usar más de un medio de pago, se reintegrará hasta llegar al tope. Como se hace habitualmente, la acreditación del reintegro se hará como máximo dentro de los 30 días de realizada la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de la persona que realizó la compra, pero es posible que se acredite antes (ver más abajo). Además, en las compras realizadas por adicionales, los clientes deberán contar con una cuenta monetaria en el Banco Nación para recibir el reintegro.
Banco Nación supermercados: cuánto dinero hay que gastar para el reintegro de $12.000
Los clientes que quieran aprovechar el reintegro de $12.000 este miércoles 19 de noviembre deben realizar una compra de al menos $40.000. Habitualmente, el reintegro se hace efectivo dentro de las 24 horas de efectuada la compra. Incluso suele verse reflejado, en la cuenta del titular, inmediatamente después de registrarse el pago en la caja del supermercado. Este tipo de promoción es conveniente si se tiene en cuenta que la última medición de la inflación a nivel nacional fuel del 2,1% a nivel nacional y de 2,2% en Mendoza.
Banco Nación: los jubilados tienen 5% extra de descuento
A este beneficio del Banco Nación en supermercados se le suma uno extra para los jubilados: un 5% más en sus compras (siempre pagando con MODO y tarjetas de crédito VISA).
Banco Nación: supermercados adheridos al descuento de noviembre
En su sitio oficial Banco Nación informó que los siguientes supermercados realizan el descuento, pero algunos no adhieren a las cuotas:
- Aiello (San Luis)
- Alvear
- Carrefour
- ChangoMás
- COTO
- Diarco
- Dia
- Disco
- Granja Benedetti
- Jaguar
- Jumbo
- La Anónima
- La Gallega
- Libertad
- Makro
- Maxiconsumo
- Mercamax
- Súper A
- Toledo
- Vea
Incluye compras online en:
- DIA Online
- La Coope en casa
- Alvear
- Chango Más
- Toledo
- The Food Market
- Cordiez