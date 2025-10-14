La inflación de septiembre fue de 2,2% en Mendoza y superó por 0,1% al índice de precios nacional

Con los nuevos datos sobre la dinámica de precios, la evolución interanual de la inflación ya llegó al 29%, y al 31,8% respectivamente.

Antes de conocerse el nuevo índice, el FMI (Fondo Monetario Internacional) ajustó su proyección de inflación para Argentina. En abril había estimado una variación anual de 35,9%, que este martes actualizó a 41,3%.

Vivienda y servicios, los rubros que empujaron el IPC de septiembre

Lo dicho: en Mendoza, el capítulo Vivienda y tarifas de servicios fue el que más movió la aguja del IPC el mes pasado, con una evolución del 4%. Con ese registro, acumula un 29,6% en un año, convirtiéndose en el más inflacionario entre los componentes del índice.

Sin embargo, el organismo estadístico sumó también el gasto en alquiler, al asignarle el 4,5%. Y el costo de mantenimiento mecánico de los medios de transporte (4,4%), pero en especial el incremento de combustible y lubricantes, un apartado en el que promediaron el 5% .

Más atrás quedaron el gasto en salud (2,3%) y Alimentos y Bebidas (1,9%), habitualmente uno de los que empujan el IPC. La volatilidad del tipo de cambio y su traslado a precios es otro factor que para los analistas también influyeron en septiembre, sobre todo luego de que el dólar rompiera la barrera de los $1.500, producto de un salto del 9,4%.

A pesar de la caída de las ventas minoristas, INDEC también posicionó al rubro Prendas de vestir y Calzado entre los de mayor aumento, con el 2,1%.