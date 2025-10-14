Después del 1,9% de agosto, tal como lo pronosticaban las mediciones privadas la inflación de septiembre superó el 2%. Según el IPC (Índice de Precios al Consumidor) que calcula INDEC llegó al 2,1%, un registro que superó levemente la variación mensual en Mendoza, que para la Dirección de Estadísticas local (DEIE) llegó al 2,2%.
La inflación de septiembre fue de 2,2% en Mendoza y superó por 0,1% al índice de precios nacional
Vivienda y servicios, junto al transporte, empujaron la inflación de septiembre en Mendoza. Educación y Salud traccionaron el IPC en el país según INDEC
Así, se confirma una ligera tendencia alcista que venía dándose desde junio. Ese mes, la evolución de precios había caído al 1,1% en Mendoza, la menor en mucho tiempo. A nivel país, había cedido de 2,8% al 1,5% en mayo, antes de iniciar un ascenso.
Vivienda y servicios, junto a Transporte y Comunicación y Gastos para la Salud fueron los capítulos que hicieron podio en la inflación del noveno mes del año. En el plano nacional, el INDEC sumó al gasto en Educación y también las comunicaciones.
Con los nuevos datos sobre la dinámica de precios, la evolución interanual de la inflación ya llegó al 29%, y al 31,8% respectivamente.
Antes de conocerse el nuevo índice, el FMI (Fondo Monetario Internacional) ajustó su proyección de inflación para Argentina. En abril había estimado una variación anual de 35,9%, que este martes actualizó a 41,3%.
Vivienda y servicios, los rubros que empujaron el IPC de septiembre
Lo dicho: en Mendoza, el capítulo Vivienda y tarifas de servicios fue el que más movió la aguja del IPC el mes pasado, con una evolución del 4%. Con ese registro, acumula un 29,6% en un año, convirtiéndose en el más inflacionario entre los componentes del índice.
Sin embargo, el organismo estadístico sumó también el gasto en alquiler, al asignarle el 4,5%. Y el costo de mantenimiento mecánico de los medios de transporte (4,4%), pero en especial el incremento de combustible y lubricantes, un apartado en el que promediaron el 5% .
Más atrás quedaron el gasto en salud (2,3%) y Alimentos y Bebidas (1,9%), habitualmente uno de los que empujan el IPC. La volatilidad del tipo de cambio y su traslado a precios es otro factor que para los analistas también influyeron en septiembre, sobre todo luego de que el dólar rompiera la barrera de los $1.500, producto de un salto del 9,4%.
A pesar de la caída de las ventas minoristas, INDEC también posicionó al rubro Prendas de vestir y Calzado entre los de mayor aumento, con el 2,1%.