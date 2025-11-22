Confirmado el precio del dólar en cada banco después del fin de semana largo

El último día hábil de la semana, el dólar llegó a $1.450, pero esa subida fue interrumpida por el fin de semana largo, lo que le dio un respiro al mercado cambiario que se encontraba con una tendencia alcista después de varios días de tranquilidad.
En ese sentido, el Banco Nación es una de las entidades que confirmó que el precio del dólar el martes 25 de noviembre será de $1.450, mientras que el resto de las entidades dieron a conocer precios similares.
El precio del dólar en cada banco después del fin de semana largo
Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina, el precio del dólar después del fin de semana largo, o sea, el martes 25 de noviembre, será el siguiente
- Banco Galicia: $1.450
- Banco Nación: $1.450
- Banco ICBC: $1.440
- Banco BBVA: $1.450
- Banco Supervielle: $1.451
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.445
- Banco Patagonia: $1.450
- Banco Hipotecario: $1.440
- Banco Santander: $1.450
- Brubank: $1.445
- Banco Credicoop: $1.450
- Banco Macro: $1.445
- Banco Piano: $1.450
En tanto, en las cuevas, el dólar blue también forma parte de esta competencia de subir y bajar su precio. En ese sentido, la moneda paralela comenzará su recorrida después de fin de semana largo a un precio mucho menor que el oficial.
Según lo dado a conocer por las cuevas, el dólar blue arrancará su venta este martes a un precio de $1.425, aunque rápidamente su precio se podría equiparar o quedarse más cerca del valor del dólar oficial, según expertos en materia cambiaria.