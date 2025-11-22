Confirmado el precio del dólar en cada banco después del fin de semana largo

dolares, dolar

El precio del dólar en cada banco después del fin de semana largo

Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina, el precio del dólar después del fin de semana largo, o sea, el martes 25 de noviembre, será el siguiente

Banco Galicia: $1.450

Banco Nación: $1.450

Banco ICBC: $1.440

Banco BBVA: $1.450

Banco Supervielle: $1.451

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.445

Banco Patagonia: $1.450

Banco Hipotecario: $1.440

Banco Santander: $1.450

Brubank: $1.445

Banco Credicoop: $1.450

Banco Macro: $1.445

Banco Piano: $1.450

En tanto, en las cuevas, el dólar blue también forma parte de esta competencia de subir y bajar su precio. En ese sentido, la moneda paralela comenzará su recorrida después de fin de semana largo a un precio mucho menor que el oficial.

Según lo dado a conocer por las cuevas, el dólar blue arrancará su venta este martes a un precio de $1.425, aunque rápidamente su precio se podría equiparar o quedarse más cerca del valor del dólar oficial, según expertos en materia cambiaria.