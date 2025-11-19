El dólar oficial aumentó $5 y quedó a la par del blue que se mantuvo sin cambios

dolar blue (11).jpg

El dólar minorista y la cotización de los financieros

El promedio del tipo de cambio minorista se posicionó en las diferentes entidades bancarias entre los $1.430 y $1.440 para la venta.

La mayor cotización se alcanzó a $1.470 en algunas financieras que cambian on line.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.410 para la compra y$1.430 para la venta, sin registrar cambios durante la jornada.

El dólar mayorista tocó los $1.405 tras registrar un aumento del 0,7% respecto de la jornada anterior. Así quedó a $100 del techo cambiario (actualmente en $1.505,48).

En la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP marcó un alza del 0,4% y trepó a $1.444,7. En tanto que el Contado Con Liquidación (CCL) se movió en la misma sintonía y quedó en $1.479.

El dólar tarjeta o turista cotizó en $1.859 (0,35%) tras los últimos movimientos del oficial.