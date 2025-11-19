El dólar oficial aumentó $5 y quedó a la par del blue que se mantuvo sin cambios

A diferencia de la jornada anterior, el dólar blue se mantuvo este miércoles sin cambios al cierre de la jornada financiera. De esta manera, equiparó la cotización del oficial que subió $5. Para la punta vendedora, ambos se ofrecieron a $1.430.
Con este último aumento, el dólar minorista se ofreció a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en las pizarras del Banco Nación.
En lo que va de la semana, la moneda estadounidense registró altibajos en el precio de su cotización pero culminó con un incremento del 0,36% en relación al martes.
El dólar minorista y la cotización de los financieros
El promedio del tipo de cambio minorista se posicionó en las diferentes entidades bancarias entre los $1.430 y $1.440 para la venta.
La mayor cotización se alcanzó a $1.470 en algunas financieras que cambian on line.
El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.410 para la compra y$1.430 para la venta, sin registrar cambios durante la jornada.
El dólar mayorista tocó los $1.405 tras registrar un aumento del 0,7% respecto de la jornada anterior. Así quedó a $100 del techo cambiario (actualmente en $1.505,48).
En la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP marcó un alza del 0,4% y trepó a $1.444,7. En tanto que el Contado Con Liquidación (CCL) se movió en la misma sintonía y quedó en $1.479.
El dólar tarjeta o turista cotizó en $1.859 (0,35%) tras los últimos movimientos del oficial.