Bajó el blue y subieron el dólar oficial y el mayorista, que volvió a $1.400

dolar blue (7) El dólar blue perdió este martes $5.

Justamente, el dólar mayorista fue el único, junto al oficial, cuyo precio subió este martes, por primera vez en 6 jornadas. Tras posicionarse en los $1.395 a media rueda, al cierre ya había llegado a $1.400, casi 1% más arriba que en la víspera.

Pese a la suba del dólar minorista, sigue lejos de la banda máxima administrada por el Banco Central que se ajusta mensualmente al 1%. El tope para la intervención en el mercado cambiario llegó a $1.504,98 este martes.

Qué pasó con el dólar en los bancos y el MEP

A su vez, el dólar tarjeta también registró una baja, en este caso del 0,11%. Así, alcanzó los $1.861,50, incluido el recargo del 30% a cuenta de Ganancias.

En los bancos, la cotización del dólar superó a la del Nación y trepó a $1.430 en el ICBC, el Ciudad y algunas entidades financieras provinciales.

Entre los financieros la caída fue similar, aunque el Contado con Liquidación (CCL) terminó más arriba.

El dólar MEP cerró este martes a un promedio de $1.437,12 para la venta, un 0,80% abajo. Mientras el CCL tocó los $1.476.