Bajó el blue y subieron el dólar oficial y el mayorista, que volvió a $1.400

El dólar oficial finalizó este martes en alza en las pizarras del Banco Nación, donde se ofreció a $1.425 para la venta. Y con otra baja del dólar blue ($1.430), la brecha entre ambas cotizaciones se redujo a sólo $5.
En la apertura de la rueda el dólar oficial había empezado vendiéndose a $1.415, pero sumó $10 antes del cierre. Pero en algunos bancos su precio tocó un pico de $1.435.
Por su parte, el dólar blue perdió $5 (lo que representó una variación del 0,35%), para ubicarse entre los de valor más bajo después del mayorista.
Justamente, el dólar mayorista fue el único, junto al oficial, cuyo precio subió este martes, por primera vez en 6 jornadas. Tras posicionarse en los $1.395 a media rueda, al cierre ya había llegado a $1.400, casi 1% más arriba que en la víspera.
Pese a la suba del dólar minorista, sigue lejos de la banda máxima administrada por el Banco Central que se ajusta mensualmente al 1%. El tope para la intervención en el mercado cambiario llegó a $1.504,98 este martes.
Qué pasó con el dólar en los bancos y el MEP
A su vez, el dólar tarjeta también registró una baja, en este caso del 0,11%. Así, alcanzó los $1.861,50, incluido el recargo del 30% a cuenta de Ganancias.
En los bancos, la cotización del dólar superó a la del Nación y trepó a $1.430 en el ICBC, el Ciudad y algunas entidades financieras provinciales.
Entre los financieros la caída fue similar, aunque el Contado con Liquidación (CCL) terminó más arriba.
El dólar MEP cerró este martes a un promedio de $1.437,12 para la venta, un 0,80% abajo. Mientras el CCL tocó los $1.476.