Confirmado el precio del dólar cuando abran los bancos este miércoles 19 de noviembre

dolares (2)

El precio del dólar este miércoles 19 de noviembre en cada banco

Según lo confirmado por cada banco al Banco Central, el miércoles 19 de noviembre este será el precio del dólar cuando abran sus puertas y se habiliten las operaciones cambiarias:

Banco Nación: $1.415

Banco Galicia: $1.414

Banco ICBC: $1.425

Banco BBVA: $1.415

Banco Supervielle: $1.421

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.420

Banco Patagonia: $1.420

Banco Hipotecario: $1.410

Banco Santander: $1.420

Brubank: $1.415

Banco Credicoop: $1.420

Banco Macro: $1.425

Banco Piano: $1.425

En tanto, las cuevas confirmaron que el precio inicial del dólar blue será de $1.435, por lo que se ubicará por encima del dólar oficial.

Dolares (3)

Cuál es la inversión en dólares con la que nadie pierde

Los bancos ofrecen diversas inversiones para realizar con los dólares de sus ahorristas. Una de las más simples y seguras es el plazo fijo en dólares, que es una operación ideal para aquellas personas que no quieren atravesar por ningún tipo de riesgo.

Esta inversión permite saber cuántos dólares se van a ganar incluso antes de efectivizarla. De hecho, desde que se eliminó el cepo cambiario, los bancos hicieron crecer las tasas de interés para el plazo fijo en dólares, siendo el Banco Nación el que ofrece el rendimiento más alto para depósitos a 30 días, siendo de 2,50%, aunque también se pueden hacer operaciones por mayores lapsos de tiempo y, por lo tanto, por porcentajes más elevados.