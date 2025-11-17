Confirmado el precio del dólar cuando abran los bancos este martes 18 de noviembre

Los bancos más importantes confirmaron cuál será el precio del dólar este martes 18 de noviembre, cuando abran los bancos, luego de un lunes muy tranquilo en lo que tiene que ver con la moneda norteamericana.
Luego de algunas semanas tormentosas, la cotización del dólar se ha mostrado más estable en los últimos días y el movimiento que hubo en el inicio de la semana fue casi inadvertido.
Esto llevó a que las entidades bancarias le confirmaran al Banco Central que el precio del dólar este martes 18 de noviembre va a tener un promedio cercano a los $1.430.
El precio del dólar este martes 18 de noviembre en cada banco
Según lo confirmado por cada banco al Banco Central, el martes 18 de noviembre este será el precio del dólar cuando abran sus puertas y se habiliten las operaciones cambiarias:
- Banco Nación: $1.430
- Banco Galicia: $1.430
- Banco ICBC: $1.435
- Banco BBVA: $1.430
- Banco Supervielle: $1.426
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.435
- Banco Patagonia: $1.440
- Banco Hipotecario: $1.430
- Banco Santander: $1.435
- Brubank: $1.430
- Banco Credicoop: $1.435
- Banco Macro: $1.440
- Banco Piano: $1.415
En tanto, las cuevas confirmaron que el precio inicial del dólar blue será de $1.435, por lo que se ubicará por encima del dólar oficial.
La inversión con dólares fácil y en la que no se puede perder
Los bancos ofrecen diversas inversiones para realizar con los dólares de sus ahorristas. Una de las más simples y seguras es el plazo fijo en dólares, que es una operación ideal para aquellas personas que no quieren atravesar por ningún tipo de riesgo.
Esta inversión permite saber cuántos dólares se van a ganar incluso antes de efectivizarla. De hecho, desde que se eliminó el cepo cambiario, los bancos hicieron crecer las tasas de interés para el plazo fijo en dólares, siendo el Banco Nación el que ofrece el rendimiento más alto para depósitos a 30 días, siendo de 2,50%, aunque también se pueden hacer operaciones por mayores lapsos de tiempo y, por lo tanto, por porcentajes más elevados.