Confirmado el precio del dólar cuando abran los bancos este martes 18 de noviembre

dolares, bancos, cotizacion

El precio del dólar este martes 18 de noviembre en cada banco

Según lo confirmado por cada banco al Banco Central, el martes 18 de noviembre este será el precio del dólar cuando abran sus puertas y se habiliten las operaciones cambiarias:

Banco Nación: $1.430

Banco Galicia: $1.430

Banco ICBC: $1.435

Banco BBVA: $1.430

Banco Supervielle: $1.426

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.435

Banco Patagonia: $1.440

Banco Hipotecario: $1.430

Banco Santander: $1.435

Brubank: $1.430

Banco Credicoop: $1.435

Banco Macro: $1.440

Banco Piano: $1.415

En tanto, las cuevas confirmaron que el precio inicial del dólar blue será de $1.435, por lo que se ubicará por encima del dólar oficial.

Dolares (3)

La inversión con dólares fácil y en la que no se puede perder

Los bancos ofrecen diversas inversiones para realizar con los dólares de sus ahorristas. Una de las más simples y seguras es el plazo fijo en dólares, que es una operación ideal para aquellas personas que no quieren atravesar por ningún tipo de riesgo.

Esta inversión permite saber cuántos dólares se van a ganar incluso antes de efectivizarla. De hecho, desde que se eliminó el cepo cambiario, los bancos hicieron crecer las tasas de interés para el plazo fijo en dólares, siendo el Banco Nación el que ofrece el rendimiento más alto para depósitos a 30 días, siendo de 2,50%, aunque también se pueden hacer operaciones por mayores lapsos de tiempo y, por lo tanto, por porcentajes más elevados.