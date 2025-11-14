El dólar cerró a la baja y las acciones y bonos subieron tras el acuerdo comercial con EE. UU.

dolares, bancos, cotizacion (3).jpg El dólar se ofreció a $1.425 para la venta en el Banco Nación.

Bonos y acciones en alza

El S&P Merval registró un aumento del 4,40%, hasta los 3.010.096,80 puntos. De esta manera, el indicador recuperó el sendero positivo después de caer este jueves 3,4%.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas operaron en verde. Las principales ganancias fueron de YPF (6,31%), Edenor (5,76%) y Central Puerto (4,93%).

En los títulos públicos, el AL30 sube 0,80% y el AL35 avanzó 0,90%; mientras que el Riesgo País se ubicó en 616 puntos básicos, de acuerdo a la medición de JP Morgan.

Dólar minorista y los financieros

En las entidades bancarias, el promedio del tipo de cambio minorista se posicionó entre los $1.425 y $1.430 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

Tras mantenerse estable la jornada anterior, el dólar blue quedó en $1.410 para la compra y $1.430 para la punta vendedora, con una disminución de $5 (la variación negativa fue del 0,35%).

El dólar mayorista se ubicó en $1.411, sin registrar cambios respecto de su cotización y a más de $90 del techo cambiario (actualmente en $1.502,98).

En la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,18% hasta $1.453,5, y el Contado Con Liquidación (CCL) marcó un incremento de 0,24% hasta los $.1485,4.

En su versión más cara, el dólar turista terminó en $1.852.