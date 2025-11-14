El Banco Nación sorprendió al revelar el precio que tendrá el dólar el lunes 17 de noviembre cuando abra

Esto significa que el dólar arrancará la semana que viene a un precio inferior al que lo hizo el lunes de esta semana, cuando empezó en $1.445.

Precio del dólar en el resto de los bancos más importantes

Así como el Banco Nación confirmó que venderá el dólar a $1.425 en el inicio de la jornada bancaria del próximo lunes, el resto de las entidades más importantes también confirmaron cuál será el precio de la moneda norteamericana este lunes 17 de noviembre. Estas son las cotizaciones que tendrá cada uno:

Banco Galicia: $1.430

Banco ICBC: $1.435

Banco BBVA: $1.430

Banco Supervielle: $1.426

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.435

Banco Patagonia: $1.440

Banco Hipotecario: $1.430

Banco Santander: $1.435

Brubank: $1.430

Banco Credicoop: $1.435

Banco Macro: $1.440

Banco Piano: $1.415

Con el incremento en la compra en dólares, los bancos decidieron mejorar el plazo fijo en dólares y ofrecer cuentas remuneradas. En ese sentido, el Banco Nación ofrece hasta un 2,50% anual para depósito de plazo fijo en dólares a 30 días, siendo la tasa de rendimiento más alta del mercado en la actualidad, para ese lapso de tiempo.