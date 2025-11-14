El Banco Nación sorprendió al revelar el precio que tendrá el dólar el lunes 17 de noviembre cuando abra

El Banco Nación sorprendió a cada uno de sus clientes al revelar que precio tendrá el dólar este lunes 17 de noviembre, cuando se habiliten las operaciones cambiarias.
El precio del dólar en el Banco Nación fue confirmado por esta entidad al Banco Central de la República Argentina luego de que este viernes, la moneda norteamericana redujera su precio y cerrara por debajo de lo que llegó a cotizar en el inicio de la semana.
Precio del dólar en el Banco Nación este lunes 17 de noviembre
Según lo confirmado por el Banco Nación al Banco Central, el precio del dólar en el inicio de la jornada bancaria del lunes 17 de noviembre, será de $1.425.
Esto significa que el dólar arrancará la semana que viene a un precio inferior al que lo hizo el lunes de esta semana, cuando empezó en $1.445.
Precio del dólar en el resto de los bancos más importantes
Así como el Banco Nación confirmó que venderá el dólar a $1.425 en el inicio de la jornada bancaria del próximo lunes, el resto de las entidades más importantes también confirmaron cuál será el precio de la moneda norteamericana este lunes 17 de noviembre. Estas son las cotizaciones que tendrá cada uno:
- Banco Galicia: $1.430
- Banco ICBC: $1.435
- Banco BBVA: $1.430
- Banco Supervielle: $1.426
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.435
- Banco Patagonia: $1.440
- Banco Hipotecario: $1.430
- Banco Santander: $1.435
- Brubank: $1.430
- Banco Credicoop: $1.435
- Banco Macro: $1.440
- Banco Piano: $1.415
Con el incremento en la compra en dólares, los bancos decidieron mejorar el plazo fijo en dólares y ofrecer cuentas remuneradas. En ese sentido, el Banco Nación ofrece hasta un 2,50% anual para depósito de plazo fijo en dólares a 30 días, siendo la tasa de rendimiento más alta del mercado en la actualidad, para ese lapso de tiempo.