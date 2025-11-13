Tras la defensa de Caputo de las bandas cambiarias, el dólar oficial volvió a bajar y el blue cerró estable

dolar blue (7).jpg El dólar blue se mantuvo estable este jueves.

En tanto, el dólar mayorista venía de cotizarse a $1.411, pero al igual que el oficial su precio bajó: su piso fue de $1.406, es decir, una brecha de $94 con el techo que administra el Banco Central en las bandas cambiarias que administra y Caputo justificó en lugar de la flotación libre del dólar.

Qué pasó con el dólar en los bancos y el MEP

Aunque en la pizarra del Banco Nación llegó a venderse a $1.430, en otros bancos terminó más arriba. Por caso, a $1.435 en el BBVA, ICBC y Santander, e incluso $1.440 (Patagonia y el Ciudad).

A su vez, los financieros fueron los únicos que registraron una suba este jueves, de entre 1,2% y 1,8%.

El dólar MEP fue el que más aumentó, con algo más de $25: de esa forma, finalizó en $1.455,20 promedio, luego de un alza de 1,78%.

El dólar Contado con Liquidación (CCL) terminó más arriba, vendiéndose a $1.481,86. Pero el aumento no superó los $10.

El dólar, entre Caputo y el FMI

“El régimen monetario es competencia de autoridades del país. En el FMI consideramos que el régimen debe ser coherente con el fortalecimiento de reservas internacionales y la estabilidad externa", señaló en tal sentido la vocera del organismo, Julie Kozack.

Precisamente, el ministro de Economía Luis Caputo, había salido a defender otra vez el régimen de bandas cambiarias en un encuentro con la UIA (Unión Industrial Argentina). Y descartó la posibilidad de una flotación libre del dólar al atribuir la decisión a la alta volatilidad política de Argentina.

Caputo pidió que "no nos comamos el cuento de que es fácil dejar flotar al dólar. Muchos países empezaron a estabilizar su economía con bandas cambiarias".