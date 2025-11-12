Tras una baja idéntica, el dólar oficial y blue cerraron a igual precio por segundo día consecutivo

dolar

En tanto, el dólar mayorista que había superado los $ 1.400, también terminó en caída hasta los $1.412 en promedio (-0,07%). Así, volvió a mantenerse alejado del tope entre las bandas cambiarias que administra el Banco Central ($1.501).

Qué pasó con el dólar MEP

Con todo, el precio promedio del dólar llegó a superar los $1.441 para la venta.

Por su parte, entre los dólares financieros volvió el sube y baja. De hecho, el dólar MEP o Bolsa fue la única cotización que registró un aumento.

Con un alza de 0,86% ($12,50), el MEP alcanzó los $1.450,14.

A contramano, el dólar Contado con Liquidación (CCL) bajó 0,37%. Aún así, cerró más arriba: terminó ofreciéndose $1.471,78.