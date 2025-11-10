El mercado mira atento: está confirmado el precio del dólar en los bancos este martes 11 de noviembre

dolares (2) Los principales bancos de Argentina confirmaron el precio al que se venderá el dólar.

El precio del dólar este martes 11 de noviembre en cada banco

Según lo confirmado por cada entidad al Banco Central, el martes 11 de noviembre este será el precio del dólar cuando abran sus puertas y se habiliten las operaciones cambiarias:

Banco Galicia: $1.450

Banco Nación: $1.445

Banco ICBC: $1.445

Banco BBVA: $1.455

Banco Supervielle: $1.444

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.450

Banco Patagonia: $1.460

Banco Hipotecario: $1.440

Banco Santander: $1.450

Brubank: $1.450

Banco Credicoop: $1.450

Banco Macro: $1.450

Banco Piano: $1.455

En tanto, las cuevas confirmaron que el precio inicial del dólar blue será de $1.425, por lo que se ubicará por debajo del dólar oficial.

Dolares (3) Este martes 11 de noviembre el dólar se comenzará vendiendo a $1.445.

La inversión más segura para hacer con dólares desde un banco

Desde la salida del cepo, una de las inversiones más populares en cada uno de los bancos es el plazo fijo en dólares. Esto no es ninguna casualidad, ya que se trata de una inversión en la que el cliente sabe cuánto es lo que va a ganar desde el principio y elige el tiempo que quiera que su dinero se mantenga en un plazo fijo.

De hecho, en los últimos meses, los bancos decidieron apostar por atraer una mayor cantidad de personas con esta herramienta y aumentaron las tasas de interés. De esa manera, retienen los dólares dentro del circuito bancario.