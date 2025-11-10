Los principales bancos de Argentina confirmaron cuál será el precio del dólar este martes 11 de noviembre, cuando abran las puertas y queden habilitadas las operaciones cambiarias.
El mercado mira atento: está confirmado el precio del dólar en los bancos este martes 11 de noviembre
Los bancos más importantes de Argentina confirmaron cuál será el precio del dólar este martes 11 de noviembre cuando se habiliten las operaciones bancarias en cada uno de ellos
La confirmación de las entidades bancarias fue dada al Banco Central de la República Argentina, que se encargó de difundir cuál será el precio del dólar este martes.
En la jornada del lunes, el dólar se mantuvo prácticamente estable, en lo que fue considerado un lunes muy tranquilo para el mercado que, sin embargo, está atento a cualquier movimiento, ya que en las últimas semanas, el precio de la moneda norteamericana superó varias veces los $1.500.
El precio del dólar este martes 11 de noviembre en cada banco
Según lo confirmado por cada entidad al Banco Central, el martes 11 de noviembre este será el precio del dólar cuando abran sus puertas y se habiliten las operaciones cambiarias:
- Banco Galicia: $1.450
- Banco Nación: $1.445
- Banco ICBC: $1.445
- Banco BBVA: $1.455
- Banco Supervielle: $1.444
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.450
- Banco Patagonia: $1.460
- Banco Hipotecario: $1.440
- Banco Santander: $1.450
- Brubank: $1.450
- Banco Credicoop: $1.450
- Banco Macro: $1.450
- Banco Piano: $1.455
En tanto, las cuevas confirmaron que el precio inicial del dólar blue será de $1.425, por lo que se ubicará por debajo del dólar oficial.
La inversión más segura para hacer con dólares desde un banco
Desde la salida del cepo, una de las inversiones más populares en cada uno de los bancos es el plazo fijo en dólares. Esto no es ninguna casualidad, ya que se trata de una inversión en la que el cliente sabe cuánto es lo que va a ganar desde el principio y elige el tiempo que quiera que su dinero se mantenga en un plazo fijo.
De hecho, en los últimos meses, los bancos decidieron apostar por atraer una mayor cantidad de personas con esta herramienta y aumentaron las tasas de interés. De esa manera, retienen los dólares dentro del circuito bancario.