El dólar comenzó estable la semana, sin variaciones respecto del último cierre

El dólar oficial cerró este lunes en $1.395 para la compra y $1.445 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin registrar cambios con relación con su último cierre, del viernes de la semana pasada.
De esta manera, inició la semana sin variaciones en su precio y continúa por debajo de los $1.450, según lo difundido por la entidad financiera que conduce Daniel Tillard.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.445 y $1.450 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.
El dólar blue se cotizó en la tarde de este lunes en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, con una suba de 0,7% en la jornada. Este lunes aumentó $10.
El dólar mayorista cerró en $1.447,5 y no registró variaciones en la primera rueda hábil, quedando a más de $52 del techo cambiario (actualmente en $1.500,99).
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,29% hasta $1.455, y el CCL (Contado Con Liquidación) hizo lo mismo un 0,1% hasta los $1.473,2.
Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$40.260 millones, al desprenderse de US$796 millones debido a un pago de vencimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI).