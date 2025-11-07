Tanto el oficial como el dólar blue terminaron la semana ratificando la tendencia a la baja

En el cierre de la semana, la cotización del dólar oficial finalizó este viernes en $1.395 para la compra y $1.445 para la venta en las pizarras del Banco Nación, lo que representó una caída de $30 en relación a la jornada anterior.
Respecto al jueves, el dólar blue también bajó al término de la última rueda financiera: en este caso $20.
Así, en las cuevas del microcentro mendocino, se comercializó a $1.395 para la punta compradora y $1.419 para la vendedora (cuatro pesos más que en la Ciudad de Buenos Aires), con una disminución del 2,1%.
El dólar minorista y los financieros
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se posicionó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.
El mayorista se ubicó en $1.447,5, sin registrar cambios en su cotización y quedando a $52 de la banda del techo cambiario ($1.499,5).
En la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 1,2% hasta $1.462,23, y el Contado Con Liquidación (CCL) registró un descenso del 0,7% hasta los $1.482,45.
En relación al valor más alto, el dólar turista quedó en $1.878 como consecuencia de las variaciones del oficial.