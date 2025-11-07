Tanto el oficial como el dólar blue terminaron la semana ratificando la tendencia a la baja

dolar blue (11).jpg El dólar oficial finalizó a $1.445 para la venta.

El dólar minorista y los financieros

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se posicionó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El mayorista se ubicó en $1.447,5, sin registrar cambios en su cotización y quedando a $52 de la banda del techo cambiario ($1.499,5).

En la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 1,2% hasta $1.462,23, y el Contado Con Liquidación (CCL) registró un descenso del 0,7% hasta los $1.482,45.

En relación al valor más alto, el dólar turista quedó en $1.878 como consecuencia de las variaciones del oficial.