El Banco Nación reveló el nuevo precio del dólar: cuánto valdrá este martes 11 de noviembre cuando abran los bancos

Precio del dólar en el Banco Nación este martes 11 de noviembre

Según lo confirmado por el Banco Nación al Banco Central de la República Argentina, el dólar se mantendrá en $1.445, que es el mismo precio que tuvo durante toda la jornada del lunes.

Este precio del dólar marca una diferencia importante en cuánto lo que fue su valor antes de las elecciones del 26 de octubre, cuando llegó a estar en $1.515, pero también al valor después de los comicios, cuando bajó a $1.360.

Precio del dólar en el resto de los bancos más importantes

Así como el Banco Nación confirmó que venderá el dólar a $1.445 en el inicio de la jornada bancaria del próximo lunes, el resto de las entidades más importantes también confirmaron cuál será el precio de la moneda norteamericana este martes 11 de noviembre. Estas son las cotizaciones que tendrá cada uno:

Banco Galicia: $1.450

Banco ICBC: $1.445

Banco BBVA: $1.455

Banco Supervielle: $1.444

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.450

Banco Patagonia: $1.460

Banco Hipotecario: $1.440

Banco Santander: $1.450

Brubank: $1.450

Banco Credicoop: $1.450

Banco Macro: $1.450

Banco Piano: $1.455

Con el incremento en la compra en dólares, los bancos se lanzaron a realizar mejoras sobre el plazo fijo en dólares y a ofrecer cuentas remuneradas. En ese sentido, el Banco Nación está ofreciendo una tasa de interés anual de un 2,50% anual para depósito de plazo fijo en dólares a 30 días, siendo la tasa de rendimiento más alta del mercado en la actualidad, para ese lapso de tiempo.