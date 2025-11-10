El Banco Nación reveló el nuevo precio del dólar: cuánto valdrá este martes 11 de noviembre cuando abran los bancos

El Banco Nación se adelantó y reveló cuál será el precio que tendrá el dólar este martes 11 de noviembre, cuando abran los mercados y se habiliten las operaciones cambiarias en cada una de las entidades.
El Banco Nación confirmó el precio que tendrá el dólar este martes 11 de noviembre cuando comiencen las operaciones bancarias
Después de un lunes muy tranquilo en cuanto a la cotización del dólar, el Banco Nación reveló que el dólar se venderá a uno de los precios más bajos de las últimas semanas.
No obstante, el mercado está atento a cualquier movimiento que haga que el dólar vuelva a subir, más aún teniendo en cuenta que en las últimas semanas se llegó varias veces a la barrera de los $1.500, e incluso se la superó.
Precio del dólar en el Banco Nación este martes 11 de noviembre
Según lo confirmado por el Banco Nación al Banco Central de la República Argentina, el dólar se mantendrá en $1.445, que es el mismo precio que tuvo durante toda la jornada del lunes.
Este precio del dólar marca una diferencia importante en cuánto lo que fue su valor antes de las elecciones del 26 de octubre, cuando llegó a estar en $1.515, pero también al valor después de los comicios, cuando bajó a $1.360.
Precio del dólar en el resto de los bancos más importantes
Así como el Banco Nación confirmó que venderá el dólar a $1.445 en el inicio de la jornada bancaria del próximo lunes, el resto de las entidades más importantes también confirmaron cuál será el precio de la moneda norteamericana este martes 11 de noviembre. Estas son las cotizaciones que tendrá cada uno:
- Banco Galicia: $1.450
- Banco ICBC: $1.445
- Banco BBVA: $1.455
- Banco Supervielle: $1.444
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.450
- Banco Patagonia: $1.460
- Banco Hipotecario: $1.440
- Banco Santander: $1.450
- Brubank: $1.450
- Banco Credicoop: $1.450
- Banco Macro: $1.450
- Banco Piano: $1.455
Con el incremento en la compra en dólares, los bancos se lanzaron a realizar mejoras sobre el plazo fijo en dólares y a ofrecer cuentas remuneradas. En ese sentido, el Banco Nación está ofreciendo una tasa de interés anual de un 2,50% anual para depósito de plazo fijo en dólares a 30 días, siendo la tasa de rendimiento más alta del mercado en la actualidad, para ese lapso de tiempo.