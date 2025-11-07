El Banco Nación sorprendió al revelar el precio que tendrá el dólar el lunes 10 de noviembre cuando abra

Esto significa que el dólar arrancará la semana que viene a un precio inferior al que lo hizo el lunes de esta semana, cuando empezó en $1.485 e incluso llegó a subir a los $1.505 para luego bajar.

Precio del dólar en el resto de los bancos más importantes

Así como el Banco Nación confirmó que venderá el dólar a $1.475 en el inicio de la jornada bancaria del próximo lunes, el resto de las entidades más importantes también confirmaron cuál será el precio de la moneda norteamericana este lunes 10 de noviembre. Estas son las cotizaciones que tendrá cada uno:

Banco Galicia: $1.450

Banco ICBC: $1.470

Banco BBVA: $1.455

Banco Supervielle: $1.465

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.450

Banco Patagonia: $1.460

Banco Hipotecario: $1.440

Banco Santander: $1.460

Brubank: $1.455

Banco Credicoop: $1.460

Banco Macro: $1.450

Banco Piano: $1.460

dolares (13)

Con el aumento de la compra en dólares, los bancos se lanzaron a mejorar el plazo fijo en dólares y a ofrecer cuentas remuneradas. En ese sentido, el Banco Nación ofrece hasta un 2,50% anual para depósito de plazo fijo en dólares a 30 días, siendo la tasa de rendimiento más alta del mercado en la actualidad, para ese lapso de tiempo.