El Banco Nación sorprendió al revelar el precio que tendrá el dólar el lunes 10 de noviembre cuando abra

El Banco Nación confirmó este viernes el precio al que se venderá el dólar el próximo lunes 10 de noviembre, cuando abran los bancos

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
A cuánto se va a vender el dólar en el Banco Nación este lunes 10 de noviembre.

El Banco Nación sorprendió a todos sus clientes al revelar que precio tendrá el dólar este lunes 10 de noviembre, cuando se habiliten las operaciones cambiarias.

El precio del dólar en el Banco Nación le fue confirmado por esta entidad al Banco Central de la República Argentina luego de que este viernes, la moneda norteamericana redujera su precio considerablemente y cerrara muy por debajo de lo que llegó a cotizar en el inicio de la semana.

Precio del dólar en el Banco Nación este lunes 10 de noviembre

Según lo confirmado por el Banco Nación al Banco Central, el precio del dólar en el inicio de la jornada bancaria del lunes 10 de noviembre, será de $1.445.

Esto significa que el dólar arrancará la semana que viene a un precio inferior al que lo hizo el lunes de esta semana, cuando empezó en $1.485 e incluso llegó a subir a los $1.505 para luego bajar.

Precio del dólar en el resto de los bancos más importantes

Así como el Banco Nación confirmó que venderá el dólar a $1.475 en el inicio de la jornada bancaria del próximo lunes, el resto de las entidades más importantes también confirmaron cuál será el precio de la moneda norteamericana este lunes 10 de noviembre. Estas son las cotizaciones que tendrá cada uno:

  • Banco Galicia: $1.450
  • Banco ICBC: $1.470
  • Banco BBVA: $1.455
  • Banco Supervielle: $1.465
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.450
  • Banco Patagonia: $1.460
  • Banco Hipotecario: $1.440
  • Banco Santander: $1.460
  • Brubank: $1.455
  • Banco Credicoop: $1.460
  • Banco Macro: $1.450
  • Banco Piano: $1.460
Con el aumento de la compra en dólares, los bancos se lanzaron a mejorar el plazo fijo en dólares y a ofrecer cuentas remuneradas. En ese sentido, el Banco Nación ofrece hasta un 2,50% anual para depósito de plazo fijo en dólares a 30 días, siendo la tasa de rendimiento más alta del mercado en la actualidad, para ese lapso de tiempo.

