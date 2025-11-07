Confirmado el precio que tendrá el dólar en cada banco este viernes 7 de noviembre tras el feriado bancario

dolares (2) Los bancos confirmaron el precio que tendrá el dólar este viernes 7 de noviembre.

A cuánto se va a vender el dólar este viernes 7 de noviembre

Según lo confirmado por cada una de las entidades bancarias, el precio del dólar este viernes 7 de noviembre tendrá los siguientes valores en el inicio de las operaciones cambiarias:

Banco Nación: $1.475

Banco Galicia: $1.475

Banco ICBC: $1.480

Banco BBVA: $1.475

Banco Supervielle: $1.470

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.480

Banco Patagonia: $1.480

Banco Hipotecario: $1.480

Banco Santander: $1.480

Brubank: $1.475

Banco Credicoop: $1.470

Banco Macro: $1.475

Banco Piano: $1.475

Por otro lado, el dólar blue tuvo se venderá a $1.435 este viernes 7 de noviembre.

dolares (11) Cuál será el precio del dólar cuando abran los bancos.

Dólares: ¿bajo el colchón o en bancos?

Los ahorristas en dólares manejan dos opciones para sus billetes: llevárselos a su casa e invertirlos en algún bien o guardarlos debajo del colchón o dejarlos en el banco. En caso de elegir esta última opción, lo pueden dejar quietos en su caja de ahorro o invertirlos.

En ese momento es donde entra en funcionamiento el perfil de inversor, ya que pueden optar por compras de bonos o acciones o por inversiones más clásicas como lo es el plazo fijo en dólares o cuentas remuneradas.