Confirmado el precio que tendrá el dólar en cada banco este viernes 7 de noviembre tras el feriado bancario

Los bancos confirmaron el precio del dólar que habrá en cada banco este viernes 7 de noviembre, en el cierre de la semana

El precio que tendrá el dólar en cada banco este viernes 7 de noviembre

Los bancos confirmaron el precio que tendrá el dólar este viernes 7 de noviembre, cuando abran las puertas y habiliten las operaciones cambiarias.

La nueva cotización del dólar tiene lugar en un cierre de semana atípico, después de que los bancos hayan permanecido cerrados a causa del feriado bancario a causa del día del empleado de bancos.

Según las cifras que transmitió cada entidad al Banco Central de la República Argentina, el precio promedio que tendrá el dólar este viernes 7 de noviembre, va a rondar los $1.480.

Los bancos confirmaron el precio que tendrá el dólar este viernes 7 de noviembre.

A cuánto se va a vender el dólar este viernes 7 de noviembre

Según lo confirmado por cada una de las entidades bancarias, el precio del dólar este viernes 7 de noviembre tendrá los siguientes valores en el inicio de las operaciones cambiarias:

  • Banco Nación: $1.475
  • Banco Galicia: $1.475
  • Banco ICBC: $1.480
  • Banco BBVA: $1.475
  • Banco Supervielle: $1.470
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.480
  • Banco Patagonia: $1.480
  • Banco Hipotecario: $1.480
  • Banco Santander: $1.480
  • Brubank: $1.475
  • Banco Credicoop: $1.470
  • Banco Macro: $1.475
  • Banco Piano: $1.475

Por otro lado, el dólar blue tuvo se venderá a $1.435 este viernes 7 de noviembre.

Cuál será el precio del dólar cuando abran los bancos.

Dólares: ¿bajo el colchón o en bancos?

Los ahorristas en dólares manejan dos opciones para sus billetes: llevárselos a su casa e invertirlos en algún bien o guardarlos debajo del colchón o dejarlos en el banco. En caso de elegir esta última opción, lo pueden dejar quietos en su caja de ahorro o invertirlos.

En ese momento es donde entra en funcionamiento el perfil de inversor, ya que pueden optar por compras de bonos o acciones o por inversiones más clásicas como lo es el plazo fijo en dólares o cuentas remuneradas.

