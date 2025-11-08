Confirmado el precio del dólar cuando abran los bancos este lunes 10 de noviembre

Los principales bancos de Argentina le confirmaron al Banco Central cuál será el precio del dólar este lunes 10 de noviembre, cuando se habiliten las operaciones cambiarias en cada banco.
La confirmación de los bancos se dio luego de que este viernes, la cotización del dólar tuviera una caída y ase alejara de la barrera de los $1.500.
De hecho, el precio promedio del dólar, ratificado por el Banco Central, será de $1.455. Incluso, no solo en los bancos cayó la cotización del dólar, sino que también ocurrió en las cuevas, las que también dieron a conocer el precio del dólar blue para este lunes 10 de noviembre.
El precio del dólar este lunes 10 de noviembre en cada banco
Según lo confirmado por cada entidad al Banco Central, el lunes 10 de noviembre este será el precio del dólar cuando abran sus puertas y se habiliten las operaciones cambiarias:
- Banco Galicia: $1.450
- Banco Nación: $1.445
- Banco ICBC: $1.470
- Banco BBVA: $1.455
- Banco Supervielle: $1.465
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.450
- Banco Patagonia: $1.460
- Banco Hipotecario: $1.440
- Banco Santander: $1.460
- Brubank: $1.455
- Banco Credicoop: $1.460
- Banco Macro: $1.450
- Banco Piano: $1.460
En tanto, las cuevas confirmaron que el precio inicial del dólar blue será de $1.435, por lo que se ubicará por debajo del dólar oficial.
La inversión más simple para ganar en dólares
Para aquellas personas que ahorran en dólares y tienen un perfil de inversor muy conservador y sin riesgos, la opción más fácil y segura a la hora de invertir es un plazo fijo en dólares.
De hecho, la mayoría de los bancos, una vez eliminado el cepo cambiario, optó por elevar las tasas de interés y así hacer de esta operación algo más seductora. En la actualidad, la entidad que más ofrece para depósitos a 30 días en dólares es el Banco Nación, que paga un 2,50% anual.