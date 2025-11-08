Confirmado el precio del dólar cuando abran los bancos este lunes 10 de noviembre

dolares (2)

El precio del dólar este lunes 10 de noviembre en cada banco

Según lo confirmado por cada entidad al Banco Central, el lunes 10 de noviembre este será el precio del dólar cuando abran sus puertas y se habiliten las operaciones cambiarias:

Banco Galicia: $1.450

Banco Nación: $1.445

Banco ICBC: $1.470

Banco BBVA: $1.455

Banco Supervielle: $1.465

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.450

Banco Patagonia: $1.460

Banco Hipotecario: $1.440

Banco Santander: $1.460

Brubank: $1.455

Banco Credicoop: $1.460

Banco Macro: $1.450

Banco Piano: $1.460

En tanto, las cuevas confirmaron que el precio inicial del dólar blue será de $1.435, por lo que se ubicará por debajo del dólar oficial.

dolares

La inversión más simple para ganar en dólares

Para aquellas personas que ahorran en dólares y tienen un perfil de inversor muy conservador y sin riesgos, la opción más fácil y segura a la hora de invertir es un plazo fijo en dólares.

De hecho, la mayoría de los bancos, una vez eliminado el cepo cambiario, optó por elevar las tasas de interés y así hacer de esta operación algo más seductora. En la actualidad, la entidad que más ofrece para depósitos a 30 días en dólares es el Banco Nación, que paga un 2,50% anual.