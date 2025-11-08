Así es la Bodega Doña Paula, en Agrelo, ganadora del oro del Premio Capitales del Vino en Francia

doña paula gano el premio de oro en francia La premiación a la Bodega Doña Paula se realizó este jueves en Francia y estuvo presente el gobernador Alfredo Cornejo. Foto: Gobierno de Mendoza

Cuánto cuesta una visita a la Bodega Doña Paula en Luján de Cuyo

La bodega ofrece diversas experiencias diseñadas para conectar al visitante con el vino, la gastronomía y la naturaleza de Agrelo. En su sitio web, Doña Paula presenta visitas guiadas y programas personalizados, con tarifas que van desde los $60.000 hasta propuestas premium superiores a $100.000 por persona.

Entre las actividades más destacadas figura la “Experiencia Doña Paula Premium”, una jornada completa que comienza con una recorrida por los viñedos y la huerta orgánica, donde los visitantes seleccionan los vegetales que luego utilizarán en una clase de cocina participativa.

El recorrido continúa con un almuerzo de seis pasos maridado con vinos de alta gama y finaliza con una experiencia de realidad virtual inmersiva que invita a conocer los terroirs de la bodega desde una nueva perspectiva.

Esta propuesta se realiza en grupos desde cuatro personas y tiene un valor de $150.000 por participante.

Para quienes buscan opciones más accesibles, la bodega ofrece también paseos por los viñedos, charlas sobre suelos y cultivos, degustaciones con tabla de fiambres y la posibilidad de vivir la experiencia de realidad virtual por $65.000 por persona.