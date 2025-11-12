Inicio Economía inflación
Cuarto mes de alza del IPC

La inflación de Mendoza subió a 2,4% en octubre, con esparcimiento, vivienda y transporte arriba

Alimentos y bebidas también movieron la inflación mensual. En el país el IPC llegó al 2,3%. En lo que va del año la inflación ya acumula 23% en Mendoza

Miguel Ángel Flores
Alimentos y bebidas fue uno de los capítulos que sostuvieron la inflación en octubre

Por segundo mes consecutivo, la inflación que refleja el IPC (Índice de Precios al Consumidor) medido por la DEIE en Mendoza arrojó más del 2%. En concreto, fue 2,4% en octubre, mientras que en el país la variación mensual según el INDEC llegó a 2,3%.

Los principales capítulos que sostuvieron ese valor en Mendoza fueron el gasto en esparcimiento, con el 4% de alza, seguido por vivienda y servicios (3,4%) y un poco más atrás transporte y comunicaciones (2,8%). Se trata del cuarto mes consecutivo de suba.

De esa forma, la variación de precios ya acumula un 23% en los primeros 10 meses del 2025. Y equivale a un 28,8% interanual.

A nivel nacional, con el 2,3% de octubre, para el INDEC la inflación en lo que va del año está un escalón más arriba, con el 24,8%. Respecto al año pasado trepó al 31,3%.

Los capítulos más inflacionarios de octubre

Al tridente esparcimiento, vivienda y transporte se les sumó otro de los rubros que hace al consumo masivo y suele traccionar la inflación: alimentos y bebidas, que en octubre tuvo una variación del 2,6%.

Más atrás aparece Atención Médica y Gastos para la Salud, con un 1,8%. Un valor que mayormente se atribuye a otra suba de cuotas aplicada por las empresas de medicina, del orden del 2,4% en los planes a partir de octubre.

La inflación país según el IPC del INDEC

Cuatro meses de inflación en alza

En lo que va del 2025 la curva inflacionaria tuvo altas y bajas.

Después del pico de marzo, con un IPC de 3,1% en marzo y abril, había bajado al 1,7% en mayo. Y desde el piso del 1,1% en junio empezó a repuntar nuevamente en forma gradual.

Así, llegó a 1,9% en julio y agosto (1,9% ambos), y septiembre (2,1%). Por eso, octubre es el segundo mes consecutivo con más del 2%.

Los analistas anticipan que ese nivel se mantendrá por lo menos hasta el fin de año.

