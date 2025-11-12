La inflación de Mendoza subió a 2,4% en octubre, con esparcimiento, vivienda y transporte arriba

A nivel nacional, con el 2,3% de octubre, para el INDEC la inflación en lo que va del año está un escalón más arriba, con el 24,8%. Respecto al año pasado trepó al 31,3%.

Los capítulos más inflacionarios de octubre

Al tridente esparcimiento, vivienda y transporte se les sumó otro de los rubros que hace al consumo masivo y suele traccionar la inflación: alimentos y bebidas, que en octubre tuvo una variación del 2,6%.

Más atrás aparece Atención Médica y Gastos para la Salud, con un 1,8%. Un valor que mayormente se atribuye a otra suba de cuotas aplicada por las empresas de medicina, del orden del 2,4% en los planes a partir de octubre.

La inflación país según el IPC del INDEC

Cuatro meses de inflación en alza

En lo que va del 2025 la curva inflacionaria tuvo altas y bajas.

Después del pico de marzo, con un IPC de 3,1% en marzo y abril, había bajado al 1,7% en mayo. Y desde el piso del 1,1% en junio empezó a repuntar nuevamente en forma gradual.

Así, llegó a 1,9% en julio y agosto (1,9% ambos), y septiembre (2,1%). Por eso, octubre es el segundo mes consecutivo con más del 2%.

Los analistas anticipan que ese nivel se mantendrá por lo menos hasta el fin de año.

