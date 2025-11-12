Por segundo mes consecutivo, la inflación que refleja el IPC (Índice de Precios al Consumidor) medido por la DEIE en Mendoza arrojó más del 2%. En concreto, fue 2,4% en octubre, mientras que en el país la variación mensual según el INDEC llegó a 2,3%.
La inflación de Mendoza subió a 2,4% en octubre, con esparcimiento, vivienda y transporte arriba
Alimentos y bebidas también movieron la inflación mensual. En el país el IPC llegó al 2,3%. En lo que va del año la inflación ya acumula 23% en Mendoza
Los principales capítulos que sostuvieron ese valor en Mendoza fueron el gasto en esparcimiento, con el 4% de alza, seguido por vivienda y servicios (3,4%) y un poco más atrás transporte y comunicaciones (2,8%). Se trata del cuarto mes consecutivo de suba.
De esa forma, la variación de precios ya acumula un 23% en los primeros 10 meses del 2025. Y equivale a un 28,8% interanual.
A nivel nacional, con el 2,3% de octubre, para el INDEC la inflación en lo que va del año está un escalón más arriba, con el 24,8%. Respecto al año pasado trepó al 31,3%.
Los capítulos más inflacionarios de octubre
Al tridente esparcimiento, vivienda y transporte se les sumó otro de los rubros que hace al consumo masivo y suele traccionar la inflación: alimentos y bebidas, que en octubre tuvo una variación del 2,6%.
Más atrás aparece Atención Médica y Gastos para la Salud, con un 1,8%. Un valor que mayormente se atribuye a otra suba de cuotas aplicada por las empresas de medicina, del orden del 2,4% en los planes a partir de octubre.
La inflación país según el IPC del INDEC
Cuatro meses de inflación en alza
En lo que va del 2025 la curva inflacionaria tuvo altas y bajas.
Después del pico de marzo, con un IPC de 3,1% en marzo y abril, había bajado al 1,7% en mayo. Y desde el piso del 1,1% en junio empezó a repuntar nuevamente en forma gradual.
Así, llegó a 1,9% en julio y agosto (1,9% ambos), y septiembre (2,1%). Por eso, octubre es el segundo mes consecutivo con más del 2%.
Los analistas anticipan que ese nivel se mantendrá por lo menos hasta el fin de año.
Noticia en desarrollo