Luego de mucho tiempo, el dólar oficial y el blue "empataron" en precio: $1.440

dolar blue (7) El dólar blue aumentó este martes $15.

Por su parte, el dólar mayorista completó un descenso de 2,3%. Y al cerrar en $1.413, terminó a $89 de la banda máxima ajustada por el Banco Central ($1.502), el mínimo en casi un mes durante un mercado de poco volumen.

Qué pasó con el dólar oficial en los bancos y los financieros

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista superó los $1.440 del Nación.

De hecho, tocó los $1.450 para la venta (ICBC, Santander), pero la mayor cotización alcanzó un pico de $1.460 en el Patagonia y algunos bancos provinciales.

Además, los dólares financieros, como el blue, también subieron, en distinta proporción.

El dólar MEP registró la mayor alza (1,79%) para cerrar en $1.406,05. Al mismo tiempo, el dólar CCL (Contado con Liquidación) también aumentó, pero menos.

El Contado con Liquidación (CCL) sumó 0,33% y así terminó vendiéndose en $1.477, 23.

En tanto que el dólar turista culminó la jornada a $1.872 tras experimentar una caída del 0,35%.