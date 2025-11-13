Dólar en baja: a cuánto se venderá en los bancos este jueves 13 de noviembre

En ese sentido, se supo que el dólar comenzará con una pequeña baja respecto al precio inicial que tuvo en la mañana del miércoles, según los números dados a conocer por el Banco Central, que también reveló que el precio promedio del dólar será de: $1.433.
El precio del dólar este jueves 13 de noviembre en cada banco
Según lo confirmado por cada entidad al Banco Central, el jueves 13 de noviembre este será el precio del dólar cuando abran sus puertas y se habiliten las operaciones cambiarias:
- Banco Galicia: $1.430
- Banco Nación: $1.425
- Banco ICBC: $1.430
- Banco BBVA: $1.440
- Banco Supervielle: $1.421
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.430
- Banco Patagonia: $1.435
- Banco Hipotecario: $1.420
- Banco Santander: $1.440
- Brubank: $1.440
- Banco Credicoop: $1.430
- Banco Macro: $1.440
- Banco Piano: $1.440
En tanto, las cuevas confirmaron que el precio inicial del dólar blue será de $1.435, por lo que se ubicará por debajo del dólar oficial.
La inversión más segura para los dólares
Desde la flexibilización de las restricciones cambiarias (el "cepo"), el plazo fijo en dólares se ha consolidado como la inversión bancaria más popular y segura en Argentina. Esto no es casualidad, ya que representa un instrumento de ahorro en dólares que ofrece previsibilidad y bajo riesgo. El cliente conoce exactamente el rendimiento que obtendrá desde el inicio y selecciona el plazo de inversión que mejor se adapta a sus necesidades financieras.
De hecho, en el último período, los principales bancos argentinos han incrementado las tasas de interés de los plazos fijos en moneda extranjera. Esta estrategia busca atraer y retener los dólares de los ahorristas dentro del sistema financiero local, ofreciendo una rentabilidad garantizada para quienes buscan proteger su capital de la volatilidad del mercado.