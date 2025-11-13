Dólar en baja: a cuánto se venderá en los bancos este jueves 13 de noviembre

Banco Galicia: $1.430

Banco Nación: $1.425

Banco ICBC: $1.430

Banco BBVA: $1.440

Banco Supervielle: $1.421

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.430

Banco Patagonia: $1.435

Banco Hipotecario: $1.420

Banco Santander: $1.440

Brubank: $1.440

Banco Credicoop: $1.430

Banco Macro: $1.440

Banco Piano: $1.440

En tanto, las cuevas confirmaron que el precio inicial del dólar blue será de $1.435, por lo que se ubicará por debajo del dólar oficial.

dolares, cotizacion

La inversión más segura para los dólares

Desde la flexibilización de las restricciones cambiarias (el "cepo"), el plazo fijo en dólares se ha consolidado como la inversión bancaria más popular y segura en Argentina. Esto no es casualidad, ya que representa un instrumento de ahorro en dólares que ofrece previsibilidad y bajo riesgo. El cliente conoce exactamente el rendimiento que obtendrá desde el inicio y selecciona el plazo de inversión que mejor se adapta a sus necesidades financieras.

De hecho, en el último período, los principales bancos argentinos han incrementado las tasas de interés de los plazos fijos en moneda extranjera. Esta estrategia busca atraer y retener los dólares de los ahorristas dentro del sistema financiero local, ofreciendo una rentabilidad garantizada para quienes buscan proteger su capital de la volatilidad del mercado.