Confirmado el precio del dólar cuando abran los bancos este lunes 17 de noviembre

Los principales bancos de la República Argentina le confirmaron al Banco Central cuál será el precio del dólar este lunes 17 de noviembre, cuando se habiliten las operaciones cambiarias en cada banco.
La confirmación de los bancos se dio luego de que este viernes, la cotización del dólar se mostrara muy alejada de los $1.515 que llegó a tener hace pocas semanas.
De hecho, el precio promedio del dólar, ratificado por el Banco Central, será de $1.430. Incluso, no solo en los bancos cayó la cotización del dólar, sino que también ocurrió en las cuevas, las que también dieron a conocer el precio del dólar blue para este lunes 17 de noviembre.
El precio del dólar este lunes 17 de noviembre en cada banco
Según lo confirmado por cada entidad al Banco Central, el lunes 17 de noviembre este será el precio del dólar cuando abran sus puertas y se habiliten las operaciones cambiarias:
- Banco Galicia: $1.430
- Banco ICBC: $1.435
- Banco BBVA: $1.430
- Banco Supervielle: $1.426
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.435
- Banco Patagonia: $1.440
- Banco Hipotecario: $1.430
- Banco Santander: $1.435
- Brubank: $1.430
- Banco Credicoop: $1.435
- Banco Macro: $1.440
- Banco Piano: $1.415
En tanto, las cuevas confirmaron que el precio inicial del dólar blue será de $1.430, por lo que se ubicará por encima del dólar oficial.
Cómo ganar dólares con tus ahorros
Aquellas personas que ahorran en dólares y tienen un perfil de inversor conservador y no desean pasar riesgos, tienen una opción muy fácil y segura a la hora de invertir y ganar dinero, se trata del plazo fijo en dólares.
De hecho, en la mayoría de los bancos, una vez eliminado el cepo cambiario, se decidió elevar las tasas de interés y hacer de esta operación algo más seductora. En la actualidad, la entidad que más ofrece para depósitos a 30 días en dólares es el Banco Nación, que paga un 2,50% anual.