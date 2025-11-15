Confirmado el precio del dólar cuando abran los bancos este lunes 17 de noviembre

dolares, bancos, cotizacion

El precio del dólar este lunes 17 de noviembre en cada banco

Según lo confirmado por cada entidad al Banco Central, el lunes 17 de noviembre este será el precio del dólar cuando abran sus puertas y se habiliten las operaciones cambiarias:

Banco Galicia: $1.425

Banco Galicia: $1.430

Banco ICBC: $1.435

Banco BBVA: $1.430

Banco Supervielle: $1.426

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.435

Banco Patagonia: $1.440

Banco Hipotecario: $1.430

Banco Santander: $1.435

Brubank: $1.430

Banco Credicoop: $1.435

Banco Macro: $1.440

Banco Piano: $1.415

En tanto, las cuevas confirmaron que el precio inicial del dólar blue será de $1.430, por lo que se ubicará por encima del dólar oficial.

Cómo ganar dólares con tus ahorros

Aquellas personas que ahorran en dólares y tienen un perfil de inversor conservador y no desean pasar riesgos, tienen una opción muy fácil y segura a la hora de invertir y ganar dinero, se trata del plazo fijo en dólares.

De hecho, en la mayoría de los bancos, una vez eliminado el cepo cambiario, se decidió elevar las tasas de interés y hacer de esta operación algo más seductora. En la actualidad, la entidad que más ofrece para depósitos a 30 días en dólares es el Banco Nación, que paga un 2,50% anual.