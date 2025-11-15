Dos chicas de 18 y 24 años resultaron con heridas graves producto de un accidente de tránsito que sufrieron está madrugada, en Luján de Cuyo, a la altura del barrio Palmares Valley.
Dos chicas sufrieron un grave accidente en la zona del Palmares Valley
Las mujeres, de 18 y 24 años, fueron hospitalizadas tras el accidente que sufrieron en el Corredor del Oeste, en Luján de Cuyo
El accidente ocurrió cerca de las 2.30, en el Corredor del Oeste, según informó el parte policial.
A.C, de 18 años, conducía un Chevrolet Corsa, de Sur a Norte cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el control del vehículo.
El auto acabó en la banquina -en la zona hay un descampado- y tanto ella como su acompañante, N.Q.C., de 24 años, debieron ser trasladadas de urgencia al Hospital Central.
Una de las chicas del accidente en Luján de Cuyo fue operada
El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a las jóvenes en el lugar.
Ya en el hospital, los médicos corroboraron que, producto del accidente, la conductora había sufrido una fractura de costilla con perforación de pulmón, por lo que debió ser intervenida quirúrgicamente.