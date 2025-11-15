Dos chicas sufrieron un grave accidente en la zona del Palmares Valley

El auto acabó en la banquina -en la zona hay un descampado- y tanto ella como su acompañante, N.Q.C., de 24 años, debieron ser trasladadas de urgencia al Hospital Central.

Una de las chicas del accidente en Luján de Cuyo fue operada

El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a las jóvenes en el lugar.

Ya en el hospital, los médicos corroboraron que, producto del accidente, la conductora había sufrido una fractura de costilla con perforación de pulmón, por lo que debió ser intervenida quirúrgicamente.