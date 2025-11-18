El plazo fijo en dólares suma atractivo: cuánto gano con 8.000 dólares

Si bien, es cierto que con el plazo fijo en dólares se puede ganar menos que en otras inversiones, siempre se va a ganar algo y aquellos que no son amantes de los riesgos la pueden considerar la operación ideal para hacer crecer sus ahorros, ya que antes de efectivizarlo, el cliente ya sabe lo que va a ganar, según el lapso de tiempo elegido.

Sin embargo, la principal desventaja que posee es la baja tasa de interés. Por eso mismo, algunas entidades, como lo ha sido Banco Nación, decidieron llevar el rendimiento de 0,50% a 2,50% en los últimos meses.