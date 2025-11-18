El plazo fijo en dólares suma atractivo: cuánto gano con 8.000 dólares

Los bancos decidieron atraer dólares a través del plazo fijo. Por ello, decidieron aumentar la tasa de interés y darle un mayor rendimiento a todas aquellas personas que apuesten por esta inversión, tal vez, la más popular que ofrecen los bancos.
Si bien, es cierto que con el plazo fijo en dólares se puede ganar menos que en otras inversiones, siempre se va a ganar algo y aquellos que no son amantes de los riesgos la pueden considerar la operación ideal para hacer crecer sus ahorros, ya que antes de efectivizarlo, el cliente ya sabe lo que va a ganar, según el lapso de tiempo elegido.
Sin embargo, la principal desventaja que posee es la baja tasa de interés. Por eso mismo, algunas entidades, como lo ha sido Banco Nación, decidieron llevar el rendimiento de 0,50% a 2,50% en los últimos meses.
Plazo fijo en dólares: la tasa de interés que paga cada banco
Según la tasa de interés que ofrece cada banco, estas son las ganancias que paga cada entidad para el plazo fijo en dólares a 30 días:
- Banco BBVA: 1,25% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Ciudad: 0,10% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Galicia: 2,40% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Nación: 2,50% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Patagonia: 1,25% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Santander: 0,05% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Hipotecario: 0,25% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Macro: 1,75% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Ciudad; 0,10% de interés anual a 30 días
Plazo fijo en dólares: cuánto gano con 8.000 dólares
En el caso de que una persona tuviese ahorrada la suma de 8.000 dólares y los invirtiera en el Banco Nación, al cabo de 30 días habrá ganado un total de 16.67 dólares. No obstante, no es la única opción.
Esto se debe a que el Banco Nación y otras entidades, además de ofrecer el plazo fijo en dólares, también brindan el servicio de poder comprar acciones o bonos o de poseer cuentas remuneradas. Estas últimas tienen un interés menor al del plazo fijo, pero permiten la disponibilidad del dinero en cualquier momento.