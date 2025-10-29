Una de las inversiones más populares entre todos aquellos ahorristas en dólares es el plazo fijo. Es la manera ideal de no correr riesgos ante un movimiento en la bolsa, pero también de protegerse de cualquier problema de inseguridad.
Cambió el plazo fijo en dólares: cuánto gano con 12.000 dólares en un mes
El plazo fijo en dólares es una de las operaciones más populares a la hora de atraer ahorristas. Todo lo que hay que saber
Si bien, es cierto que con el plazo fijo en dólares se puede ganar menos que en otras inversiones, siempre se va a ganar algo y aquellos que no son amantes de los riesgos la pueden considerar la operación ideal para hacer crecer sus ahorros.
No obstante, la principal desventaja que posee es la baja tasa de interés. Por eso mismo, algunas entidades, como lo ha sido Banco Nación, decidieron llevar el rendimiento de 0,50% a 2,50% en los últimos meses.
Plazo fijo en dólares: la tasa de interés que paga cada banco
Según la tasa de interés que ofrece cada banco, estas son las ganancias que paga cada entidad para el plazo fijo en dólares a 30 días:
- Banco BBVA: 1,25% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Ciudad: 0,10% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Galicia: 2,40% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Nación: 2,50% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Galicia Más: 2,40% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Patagonia: 1,25% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Santander: 0,05% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Hipotecario: 0,25% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Macro: 1,75% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
Plazo fijo en dólares: cuánto gano con 12.000 dólares
En el caso de que una persona tuviese ahorrada la suma de 12.000 dólares y los invirtiera en el Banco Nación, al cabo de 30 días habrá ganado un total de 24,66 dólares. No obstante, no es la única opción.
Esto se debe a que el Banco Nación y otras entidades, además de ofrecer el plazo fijo en dólares, también brindan el servicio de poder comprar acciones o bonos o de poseer cuentas remuneradas. Estas últimas tienen un interés menor al del plazo fijo, pero permiten la disponibilidad del dinero en cualquier momento.