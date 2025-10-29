Inicio Economía Plazo fijo
Tras las elecciones cambió el plazo fijo: cuánto se gana depositando $750.000 a 30 días

Las tasas de interés para los depósitos a plazo fijo ronda el 35% de Tasa Nominal Anual. Conocé cuánto se gana invirtiendo $750.000 en 30 días tras el cambio

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
Tras los nuevos cambios en las tasas de interés, esto pagan los bancos en los plazos fijos.

En marzo del 2024 se llevó a cabo la desregulación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a las tasas mínimas de interés y, por ende, la de los ahorros en plazo fijo, de esa manera los bancos llevan adelante una competencia para captar y retener a los clientes con una atractiva tasa de interés.

Ante el flagelo de la inflación en Argentina, son muchos los ahorristas que buscan obtener una ganancia con sus ahorros en el plazo fijo y no correr ningún tipo de riesgo. Por eso es necesario que conozcan bien cuáles son las remuneraciones (tasa de interés) que ofrecen los principales bancos del país.

plazo fijo
El plazo fijo es una alternativa de inversión de muy bajo riesgo que te permite obtener rendimientos sobre tus ahorros a cambio de inmovilizarlos durante un periodo de tiempo.

Cuánto dinero se gana con un depósito de $750.000 en un plazo fijo a 30 días

En caso de que una o más personas quieran invertir $750.000 en un depósito a plazo fijo de 30 días, lo recomendable es revisar en qué banco es conveniente hacerlo. En la actualidad, no hace falta ser previamente cliente de uno para realizar esta operación.

Teniendo en cuenta que la mayoría de las entidades ofrecen alrededor del 35% de tasa de interés anual luego de la última modificación realizada hace unos días tras las elecciones legislativas, esto rinde invertir $750.000 a 30 días en el Banco Nación que bajó su plazo fijo a 39,50%:

  • Plazo: 30 días
  • Capital: $750.000
  • Intereses ganados: $24.349,32
  • Monto total: $774.349,32
  • TNA: 39,50%
  • TEA: 47,51%
Plazo fijo Tasas de interés bancos 2
Un plazo fijo en Argentina es una inversión en la que se deposita dinero en un banco durante un período de tiempo determinado, a cambio de recibir una tasa de interés al finalizar ese período.

Vale recordar que si ya sos cliente o clienta del banco que te ofrece la mejor propuesta, podés constituir tu plazo fijo directamente del homebanking. Si no sos cliente, ingresá al enlace del banco elegido debajo para solicitar tu plazo fijo en su sitio web. Sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites.

Qué banco paga más intereses con el plazo fijo en el final de octubre

El Banco Central de la República Argentina da a conocer en su web una tabla comparativa con los porcentajes de las tasas de interés que ofrece cada uno de los bancos para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible.

Diez bancos con mayor volumen de depósitos:

  • Banco Nación: 39,50%
  • Santander Argentina: 37%
  • Galicia: 31%
  • Provincia de Buenos Aires: 43%
  • BBVA Argentina: 32%
  • Banco Macro: 39%
  • Banco Credicoop: 39%
  • ICBC Argentina: 35,30%
  • Banco Ciudad: 38%
  • Banco Hipotecario: 43%

