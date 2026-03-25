Baja el plazo fijo en Argentina: cuánto rinde invertir $2.100.000 a 30 días

Teniendo en cuenta que la mayoría de las entidades ofrecen alrededor del 23% de tasa de interés anual luego de la última modificación realizada hace unos días, esto rinde invertir $2.100.000 a 60 días en el Banco Nación que movió su plazo fijo; siendo de 23% a 30 días y del 26% a 60 días.

Plazo: 60 días

Capital: $2.100.000

Intereses ganados: $89.753,42

Monto total: $2.189.753,42

TNA: 26,00%

TEA: 28,99%

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Qué banco paga más intereses con el plazo fijo en marzo

El Banco Central de la República Argentina da a conocer en su web una tabla comparativa con los porcentajes de las tasas de interés que ofrece cada uno de los bancos para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible.

Diez bancos con mayor volumen de depósitos:

Banco Hipotecario : 25%

: 25% Provincia de Buenos Aires : 25%

: 25% Banco Macro : 24%

: 24% ICBC Argentina : 23,15%

: 23,15% Banco Nación : 23%

: 23% BBVA Argentina : 23%

: 23% Santander Argentina : 22%

: 22% Banco Credicoop : 22%

: 22% Galicia : 21%

: 21% Banco Ciudad: 21%

El plazo fijo es una de las inversiones más populares que existen debido al bajo o nulo riesgo que presentan. Sin embargo, la caída en la tasa de interés hace que los ahorristas que suelen apostar por esta herramienta, duden sobre su conveniencia en el último tiempo.