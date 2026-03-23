Bajan las tasas del plazo fijo: cuánto pagan hoy 23 de marzo los principales bancos de Argentina

A continuación listamos los diez bancos con mayor volumen de depósitos y ordenados, de arriba hacia abajo, los que más intereses pagan a los que menos pagan:

Banco Hipotecario : 25%

: 25% Provincia de Buenos Aires : 25%

: 25% Banco Macro : 24%

: 24% ICBC Argentina : 23,15%

: 23,15% Banco Nación : 23%

: 23% BBVA Argentina : 23%

: 23% Santander Argentina : 22%

: 22% Banco Credicoop : 22%

: 22% Galicia : 21%

: 21% Banco Ciudad: 21%

banco--nacion-plazo-fijo-tasas-de-interes-inversiones-1 En el último tiempo, las tasas de interés de los plazos fijos en Argentina han mostrado una estabilidad en un rango de entre el 21% y el 26% nominal anual según el banco.

Si ya sos cliente o clienta del banco que te ofrece la mejor propuesta, podés constituir tu plazo fijo directamente del homebanking. Si no sos cliente, ingresá al enlace del banco elegido debajo para solicitar tu plazo fijo en su sitio web. Sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites.

El plazo fijo es una de las inversiones más populares que existen debido al bajo o nulo riesgo que presentan. Sin embargo, la caída en la tasa de interés hace que los ahorristas que suelen apostar por esta herramienta, duden sobre su conveniencia en el último tiempo.