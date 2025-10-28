El plazo fijo en dólares en una de las inversiones más populares que ofrecen los bancos para todos aquellos ahorristas que prefieren comprar billetes norteamericanos y dejarlos resguardados en el banco.
Crece el plazo fijo en dólares: cuánto gano con 100.000 dólares en 30 días
El plazo fijo en dólares es una de las operaciones más populares a la hora de atraer ahorristas. Todo lo que debes saber
Una de las principales ventajas del plazo fijo en dólares es que no hay forma de perder. Se puede ganar menos que en otras inversiones, pero siempre se va a ganar algo.
No obstante, la principal desventaja que posee es la baja tasa de interés. Por eso mismo, algunas entidades, como lo ha sido Banco Nación, decidieron llevar el rendimiento de 0,50% a 2,50% en los últimos meses.
Plazo fijo en dólares: la tasa de interés que paga cada banco
Según la tasa de interés que ofrece cada banco, estas son las ganancias que paga cada entidad para el plazo fijo en dólares a 30 días:
- Banco BBVA: 1,25% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Ciudad: 0,10% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Galicia: 2,40% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Nación: 2,50% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Galicia Más: 2,40% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Patagonia: 1,25% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Santander: 0,05% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Hipotecario: 0,25% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Macro: 1,75% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
Plazo fijo en dólares: cuánto gano con 100.000 dólares
En el caso de que una persona tuviese ahorrados 100.000 dólares y los invirtiera en el Banco Nación, al cabo de 30 días habrá ganado un total de 205,48 dólares. No obstante, no es la única opción.
Esto se debe a que el Banco Nación y otras entidades, además de ofrecer el plazo fijo en dólares, también brindan el servicio de poder comprar acciones o bonos o de poseer cuentas remuneradas. Estas últimas tienen un interés menor al del plazo fijo, pero permiten la disponibilidad del dinero en cualquier momento.