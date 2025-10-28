Cambió el plazo fijo: qué banco paga más intereses este martes 28 de octubre

En marzo del 2024 el gobierno de Javier Milei llevó a cabo la desregulación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a las tasas mínimas de interés y, por ende, la de los ahorros en plazo fijo. De esa manera, los bancos llevan adelante una competencia para captar y retener a los clientes con una atractiva tasa de interés.
Los bancos tomaron una decisión trascendental sobre el ahorro en plazo fijo y la tasa de interés en el final de octubre 2025. Qué entidad paga más este martes
Ante el flagelo de la inflación en Argentina, son muchos los ahorristas que buscan obtener una ganancia con sus ahorros en el plazo fijo y no correr ningún tipo de riesgo. Por eso es necesario que conozcan bien cuáles son las remuneraciones (tasa de interés) que ofrecen los principales bancos del país.
Qué banco paga más intereses con el plazo fijo este martes 28 de octubre
El Banco Central de la República Argentina da a conocer en su web una tabla comparativa con los porcentajes de las tasas de interés que ofrece cada uno de los bancos para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible.
Diez bancos con mayor volumen de depósitos:
- Banco Nación: 44%
- Santander Argentina: 37%
- Galicia: 37%
- Provincia de Buenos Aires: 39%
- BBVA Argentina: 40%
- Banco Macro: 42%
- Banco Credicoop: 39%
- ICBC Argentina: 40,80%
- Banco Ciudad: 38%
- Banco Hipotecario: 43%
Es importante aclarar que si ya sos cliente o clienta del banco que te ofrece la mejor propuesta, podés constituir tu plazo fijo directamente del homebanking. Si no sos cliente, ingresá al enlace del banco elegido debajo para solicitar tu plazo fijo en su sitio web. Sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites.
Cuánto dinero se gana depositando $1.000.000 en un plazo fijo a 30 días
- Plazo: 30 días
- Capital: $1,000,000
- Intereses ganados: $36.164,38
- Monto total: $1.036.164,38
- TNA: 44,00%
- TEA: 54,07%