El dólar comenzó la semana con una baja de $10 y el riesgo país quedó apenas por encima de los 600 puntos

Alejamiento del techo de la banda

El dólar mayorista perforó los $1.400 y acentúa su alejamiento del techo de la banda.

A pesar de que en el mercado persisten dudas sobre la continuidad del esquema de bandas y sobre el inicio firme de la acumulación de reservas, el anuncio del acuerdo marco con Estados Unidos y el mayor ingreso de divisas por emisiones de deuda corporativa aportaron alivio a la plaza financiera en las últimas ruedas.

Durante la mañana del lunes, el tipo de cambio oficial subió $5 hasta los $1.430, quedando por encima del último cierre, que había sido de $1.425.

Sin embargo, sobre el final de la jornada la moneda revirtió el avance que había marcado y cayó hasta la zona de los $1.415. En el día bajó $15 (-0,73%).

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.425 y $1.435 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El dólar blue se cotizó en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, con una suba de 0,35% en la jornada. Anotó un alza de 10 pesos durante la primera jornada financiera de la semana y quedó $20 por encima de la cotización oficial.

El dólar mayorista se ubicó en $1.402, bajó 0,6% y quedó a casi $100 del techo cambiario (hoy en $1.504,48).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,37% hasta $$1.446,1, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un incremento de 0,03% hasta los $1.485,5.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$40.636 millones.

riesgo pais2 El riesgo país quedó este lunes en 618 puntos. Archivo

El riesgo país

El S&P Merval registr{o una baja de 2,03%, hasta los 2.932.068,36 puntos.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas operaronn con altibajos. Las principales ganancias fueron de Cresud (2,67%), Irsa (1,88%) y Central Puerto (1,00%). Las mayores bajas de Grupo Supervielle (-2,99%), Banco Macro (-2,17%) y Grupo Financiero Galicia (-1,59%).