El dólar comenzó la semana con una baja de $10 y el riesgo país quedó apenas por encima de los 600 puntos

El dólar oficial cerró este lunes en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $10 respecto del último día activo, es decir el viernes pasado.
Así el billete norteamericano prolongó la calma cambiaria y volvió a retroceder en el segmento mayorista, donde encadenó su quinta baja consecutiva.
En cuanto al riesgo país, si bien subió, se mantuvo en valores bajos, apenas unos puntos por sobre los 600.
Alejamiento del techo de la banda
El dólar mayorista perforó los $1.400 y acentúa su alejamiento del techo de la banda.
A pesar de que en el mercado persisten dudas sobre la continuidad del esquema de bandas y sobre el inicio firme de la acumulación de reservas, el anuncio del acuerdo marco con Estados Unidos y el mayor ingreso de divisas por emisiones de deuda corporativa aportaron alivio a la plaza financiera en las últimas ruedas.
Durante la mañana del lunes, el tipo de cambio oficial subió $5 hasta los $1.430, quedando por encima del último cierre, que había sido de $1.425.
Sin embargo, sobre el final de la jornada la moneda revirtió el avance que había marcado y cayó hasta la zona de los $1.415. En el día bajó $15 (-0,73%).
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.425 y $1.435 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.
El dólar blue se cotizó en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, con una suba de 0,35% en la jornada. Anotó un alza de 10 pesos durante la primera jornada financiera de la semana y quedó $20 por encima de la cotización oficial.
El dólar mayorista se ubicó en $1.402, bajó 0,6% y quedó a casi $100 del techo cambiario (hoy en $1.504,48).
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,37% hasta $$1.446,1, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un incremento de 0,03% hasta los $1.485,5.
Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$40.636 millones.
El riesgo país
El S&P Merval registr{o una baja de 2,03%, hasta los 2.932.068,36 puntos.
En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas operaronn con altibajos. Las principales ganancias fueron de Cresud (2,67%), Irsa (1,88%) y Central Puerto (1,00%). Las mayores bajas de Grupo Supervielle (-2,99%), Banco Macro (-2,17%) y Grupo Financiero Galicia (-1,59%).