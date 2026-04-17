El dólar oficial cerró la semana con un leve rebote y quedó por debajo del techo de los $1.400

Tras una seguidilla de jornadas a la baja que marcaron el ritmo de abril, el mercado cambiario registró este viernes un cambio de tendencia. El dólar oficial cerró la semana financiera con una suba de $10 respecto a la jornada anterior, y finalizó en las pizarras del Banco Nación a $1.340 para la compra y $1.390 para la venta.
La divisa mostró volatilidad durante la rueda: llegó a tocar un mínimo de $1.375, pero sobre el cierre tomó impulso hasta recuperar el terreno perdido, consolidando el precio de venta minorista por debajo del techo de los $1.400, según destacaron Ámbito Financiero e Infobae.
El dólar mayorista cortó la racha bajista
En el segmento mayorista, el tipo de cambio también mostró una reacción. Luego de anotar 5 caídas consecutivas, este viernes recuperó un 0,5% para ubicarse en $1.364,50.
A pesar de este rebote, los analistas coincidieron en que la divisa sigue "lejos" del límite superior de la banda cambiaria oficial, que actualmente se sitúa en los $1.682,25, lo que otorga un amplio margen de maniobra al Banco Central.
Cotizaciones: el blue y los financieros
El comportamiento del mercado informal y bursátil se mantuvo dentro de los parámetros de estabilidad que caracterizan a este primer cuatrimestre de 2026:
- Dólar blue: registró una leve baja del 0,36%, cotizando a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta. Curiosamente, la compra del blue quedó igualada con la venta del oficial en el Banco Nación.
- Dólar MEP: subió un 0,48% hasta los $1.411,40.
- Dólar CCL: el "Contado con Liqui" avanzó un 0,44% para cerrar en $1.456,30.
En el promedio de los bancos privados, el tipo de cambio minorista se movió en un rango de entre $1.390 y $1.425, aunque algunas entidades financieras sostuvieron picos de hasta $1.472 por un dólar.