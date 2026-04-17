El dólar oficial cerró la semana con un leve rebote y quedó por debajo del techo de los $1.400

A pesar de este rebote, los analistas coincidieron en que la divisa sigue "lejos" del límite superior de la banda cambiaria oficial, que actualmente se sitúa en los $1.682,25, lo que otorga un amplio margen de maniobra al Banco Central.

Cotizaciones: el blue y los financieros

El comportamiento del mercado informal y bursátil se mantuvo dentro de los parámetros de estabilidad que caracterizan a este primer cuatrimestre de 2026:

Dólar blue: registró una leve baja del 0,36%, cotizando a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta. Curiosamente, la compra del blue quedó igualada con la venta del oficial en el Banco Nación.

registró una leve baja del 0,36%, cotizando a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta. Curiosamente, la compra del blue quedó igualada con la venta del oficial en el Banco Nación. Dólar MEP: subió un 0,48% hasta los $1.411,40.

subió un 0,48% hasta los $1.411,40. Dólar CCL: el "Contado con Liqui" avanzó un 0,44% para cerrar en $1.456,30.

En el promedio de los bancos privados, el tipo de cambio minorista se movió en un rango de entre $1.390 y $1.425, aunque algunas entidades financieras sostuvieron picos de hasta $1.472 por un dólar.