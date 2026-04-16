Volvió a bajar el dólar oficial y con otra suba del blue la brecha llegó a 2,5%

Como consecuencia directa de estos movimientos, la brecha cambiaria experimentó un ligero ensanchamiento. Con el blue a $1.415 y el oficial a $1.380, el diferencial entre ambas cotizaciones quedó posicionado en un 2,5%, manteniéndose de todas formas en niveles técnicos muy bajos comparado con años anteriores.

dolar tarjeta, fin cepo cambiario.jpg El dólar tarjeta volvió a ser el más caro del mercado, al cerrar arriba de los $1.809. Foto: archivo

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

Pese a una caída casi imperceptible, el dólar tarjeta ratificó su condición del más caro de la plaza. Al final de rueda se ofrecía a $1809,90 con el 30% a cuenta de Ganancias promedio.

Los dólares financieros acompañaron la tónica del blue con leves subas. El dólar MEP finalizó la jornada en torno a los $1.405, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en los $1.455, un reflejo de la cautela de los inversores ante el nuevo régimen de flotación administrada del Banco Central.

Por su parte, el dólar mayorista, tras otro leve descenso, promedió $1.358. Y con una banda cambiaria máxima en $1.680,50, motivó que el Banco Central cerrara el día con saldo comprador, y así alcanzar una acumulación de divisas por U$S5.849 millones en lo que va del año.