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Volvió a bajar el dólar oficial y con otra suba del blue la brecha llegó a 2,5%

En Banco Nación el dólar minorista perdió otros $5 y cerró otra vez en $1.380. Y mientras el mayorista llegó a $1.358 el dólar blue trepó a $1.415

Miguel Ángel Flores
Editado por Miguel Ángel Flores
Este jueves 16 de abril volvió a expandirse la brecha entre el dólar oficial y el blue.

Este jueves 16 de abril volvió a expandirse la brecha entre el dólar oficial y el blue.

La jornada cambiaria de este jueves estuvo marcada otra vez por una dinámica contrapuesta. Mientras el dólar oficial volvió a bajar para cerrar en $1.380 en Banco Nación, el dólar blue mostró otro repunte de $5 y tocó los $1.415 para la venta, con una ampliación de la brecha también como resultado del retroceso del mayorista.

Para los analistas fue el efecto de la mayor oferta de dólares provenientes de la liquidación de cosecha gruesa. Y asimismo, una demanda moderada pero constante en el mercado informal.

Más allá de que la divisa formal perdió otros $5 y retomó su valor mínimo en lo que va del 2026, en algunos bancos como ICBC y Supervielle alcanzó los $1.385.

Como consecuencia directa de estos movimientos, la brecha cambiaria experimentó un ligero ensanchamiento. Con el blue a $1.415 y el oficial a $1.380, el diferencial entre ambas cotizaciones quedó posicionado en un 2,5%, manteniéndose de todas formas en niveles técnicos muy bajos comparado con años anteriores.

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El d&oacute;lar tarjeta volvi&oacute; a ser el m&aacute;s caro del mercado, al cerrar arriba de los $1.809.

El dólar tarjeta volvió a ser el más caro del mercado, al cerrar arriba de los $1.809.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

Pese a una caída casi imperceptible, el dólar tarjeta ratificó su condición del más caro de la plaza. Al final de rueda se ofrecía a $1809,90 con el 30% a cuenta de Ganancias promedio.

Los dólares financieros acompañaron la tónica del blue con leves subas. El dólar MEP finalizó la jornada en torno a los $1.405, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en los $1.455, un reflejo de la cautela de los inversores ante el nuevo régimen de flotación administrada del Banco Central.

Por su parte, el dólar mayorista, tras otro leve descenso, promedió $1.358. Y con una banda cambiaria máxima en $1.680,50, motivó que el Banco Central cerrara el día con saldo comprador, y así alcanzar una acumulación de divisas por U$S5.849 millones en lo que va del año.

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