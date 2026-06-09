Confirmado el precio del dólar en cada banco este martes 9 de junio cuando abran

dolares, compra de dolares

El precio del dólar este martes 9 de junio en cada banco

Con el dólar en alza, los bancos confirmaron que el precio del dólar este martes 9 de junio en cada uno de los bancos, será el siguiente:

Banco Nación: $1.465

Banco Galicia: $1.460

Banco ICBC: $1.465

Banco BBVA: $1.465

Banco Supervielle: $1.463

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.465

Banco Patagonia: $1.470

Banco Hipotecario: $1.465

Banco Santander: $1.465

Brubank: $1.455

Banco Credicoop: $1.465

Banco Macro: $1.475

Banco Piano: $1.465

Banco de Comercio: $1.465

DOLAR, PRECIO DEL DOLAR (2)

A cuánto se venderá el dólar blue este martes 9 de junio

El dólar blue también vio una subida durante los primeros días de esta semana y llegó a $1.445, el mismo precio al que se venderá en la mañana de este martes 9 de junio cuando inicien las actividades cambiarias.

Esta diferencia de $20 entre el dólar blue y el dólar que se vende en los bancos es de las mayores que se han dado en lo que va del año.