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Confirmado el precio del dólar en cada banco este martes 9 de junio cuando abran

El dólar volvió a subir en el primer día de la semana y los bancos confirmaron cuál será su precio este martes 9 de junio

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Cuál será el precio del dóalr este martes 9 de junio

Cuál será el precio del dóalr este martes 9 de junio

Los bancos más importantes de Argentina le confirmaron al Banco Central cuál será el precio del dólar este martes 9 de junio cuando se habiliten las operaciones cambiarias en cada una de las entidades económicas del país y se confirme uno de los valores más altos en lo que va del año.

Si la semana pasada el dólar vio un repunte en su precio y dejó atrás la barrera de los $1.420, en el comienzo de esta semana no hizo otra cosa que confirmar esa tendencia y volver a subir para llegar a los $1.465.

En tanto, en las cuevas, el dólar blue mantuvo su brecha con respecto al oficial y se confirmó que este martes 9 de junio, el dólar informar se seguirá vendiendo a un precio más bajo que en los bancos.

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El precio del dólar este martes 9 de junio en cada banco

Con el dólar en alza, los bancos confirmaron que el precio del dólar este martes 9 de junio en cada uno de los bancos, será el siguiente:

  • Banco Nación: $1.465
  • Banco Galicia: $1.460
  • Banco ICBC: $1.465
  • Banco BBVA: $1.465
  • Banco Supervielle: $1.463
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.465
  • Banco Patagonia: $1.470
  • Banco Hipotecario: $1.465
  • Banco Santander: $1.465
  • Brubank: $1.455
  • Banco Credicoop: $1.465
  • Banco Macro: $1.475
  • Banco Piano: $1.465
  • Banco de Comercio: $1.465
DOLAR, PRECIO DEL DOLAR (2)

A cuánto se venderá el dólar blue este martes 9 de junio

El dólar blue también vio una subida durante los primeros días de esta semana y llegó a $1.445, el mismo precio al que se venderá en la mañana de este martes 9 de junio cuando inicien las actividades cambiarias.

Esta diferencia de $20 entre el dólar blue y el dólar que se vende en los bancos es de las mayores que se han dado en lo que va del año.

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