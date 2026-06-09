Confirmado el precio del dólar en cada banco este martes 9 de junio cuando abran

Los bancos más importantes de Argentina le confirmaron al Banco Central cuál será el precio del dólar este martes 9 de junio cuando se habiliten las operaciones cambiarias en cada una de las entidades económicas del país y se confirme uno de los valores más altos en lo que va del año.
Si la semana pasada el dólar vio un repunte en su precio y dejó atrás la barrera de los $1.420, en el comienzo de esta semana no hizo otra cosa que confirmar esa tendencia y volver a subir para llegar a los $1.465.
En tanto, en las cuevas, el dólar blue mantuvo su brecha con respecto al oficial y se confirmó que este martes 9 de junio, el dólar informar se seguirá vendiendo a un precio más bajo que en los bancos.
El precio del dólar este martes 9 de junio en cada banco
Con el dólar en alza, los bancos confirmaron que el precio del dólar este martes 9 de junio en cada uno de los bancos, será el siguiente:
- Banco Nación: $1.465
- Banco Galicia: $1.460
- Banco ICBC: $1.465
- Banco BBVA: $1.465
- Banco Supervielle: $1.463
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.465
- Banco Patagonia: $1.470
- Banco Hipotecario: $1.465
- Banco Santander: $1.465
- Brubank: $1.455
- Banco Credicoop: $1.465
- Banco Macro: $1.475
- Banco Piano: $1.465
- Banco de Comercio: $1.465
A cuánto se venderá el dólar blue este martes 9 de junio
El dólar blue también vio una subida durante los primeros días de esta semana y llegó a $1.445, el mismo precio al que se venderá en la mañana de este martes 9 de junio cuando inicien las actividades cambiarias.
Esta diferencia de $20 entre el dólar blue y el dólar que se vende en los bancos es de las mayores que se han dado en lo que va del año.