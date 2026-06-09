El dólar oficial y el blue volvieron a "empatar" por cuarta vez en menos de un mes

Dólar y Banco Central.jpg El Banco Central volvió a aprovechar otra baja del dólar mayorista para engordar sus reservas

La corriente bajista también se consolidó en el terreno de los dólares financieros, utilizados habitualmente por las empresas e inversores para la dolarización de carteras. El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) retrocedió hasta $1.458,88 (-0,47%), mientras que el Contado con Liquidación (CCL) acompañó con 0,31% menos para cerrar a $1.513.

Por su parte, el dólar tarjeta, atado a la evolución del minorista, se acopló a la dinámica bajista y finalizó la rueda en $1.905,40, con el recargo del 30% incluido.

El Banco Central aprovechó la baja del dólar mayorista: cuánto compró

La caída generalizada de las cotizaciones tuvo su correlato directo en el mercado que marca el paso del comercio exterior. El dólar mayorista operó con tendencia bajista a lo largo de toda la rueda y recortó $5,50 (un 0,40%) para tocar un valor de $1.441.

A pesar de que el volumen operado globalmente en el segmento de contado fue relativamente moderado para esta época del año, la oferta de divisas por parte del sector privado resultó más que suficiente para abastecer la demanda autorizada.

Ante este escenario de fluidez y abaratamiento de la divisa mayorista, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervino activamente y absorbió U$S121 millones.

Con esta compra, el BCRA revIrtió una racha de cinco jornadas consecutivas con caída de reservas, las cuales llegaron a U$S47.832 millones. Asi, el saldo positivo acumulado por las intervenciones de regulación cambiaria en lo que va del mes de junio ascendió a los U$S629 millones.