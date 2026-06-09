Confirmado el precio al que se venderán el dólar y el dólar blue este miércoles 10 de junio

El precio del dólar para este miércoles 10 de junio fue confirmado por cada uno de los bancos, que ya anoticiaron al Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre cuál será la cotización de la moneda norteamericana este miércoles 10 de junio.
Luego de un inicio de semana en la que el dólar mostró alzas, al igual que la semana pasada, los bancos tuvieron una jornada de tranquilidad e incluso se redujo el valor de la moneda norteamericana, aunque esta disminución ha sido leve.
En tanto, el dólar blue sí tuvo un aumento importante y se colocó a la par del dólar oficial, luego de tener un precio muy por debajo durante la última semana, en la que la brecha máxima entre ambas fue de $25.
El precio del dólar este miércoles 10 de junio en cada banco
Con el dólar en alza, los bancos confirmaron que el precio del dólar este miércoles 10 de junio en cada uno de los bancos, será el siguiente:
- Banco Nación: $1.460
- Banco Galicia: $1.460
- Banco ICBC: $1.465
- Banco BBVA: $1.465
- Banco Supervielle: $1.463
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.465
- Banco Patagonia: $1.470
- Banco Hipotecario: $1.465
- Banco Santander: $1.465
- Brubank: $1.455
- Banco Credicoop: $1.465
- Banco Macro: $1.470
- Banco Piano: $1.465
- Banco de Comercio: $1.465
A cuánto se venderá el dólar blue este miércoles 10 de junio
El dólar blue también vio una subida durante los primeros días de esta semana y llegó a $1.460, el mismo precio al que se venderá en la mañana de este miércoles 10 de junio cuando inicien las actividades cambiarias.
Esta igualdad entre el dólar blue o informal y el dólar oficial, que es el que se vende en los bancos, muestra una clara diferencia en cuanto han sido los últimos días, cuando el dólar blue se caracterizó por su bajo precio.