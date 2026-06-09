Confirmado el precio al que se venderán el dólar y el dólar blue este miércoles 10 de junio

plazo fijo en dolares

El precio del dólar este miércoles 10 de junio en cada banco

Con el dólar en alza, los bancos confirmaron que el precio del dólar este miércoles 10 de junio en cada uno de los bancos, será el siguiente:

Banco Nación: $1.460

Banco Galicia: $1.460

Banco ICBC: $1.465

Banco BBVA: $1.465

Banco Supervielle: $1.463

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.465

Banco Patagonia: $1.470

Banco Hipotecario: $1.465

Banco Santander: $1.465

Brubank: $1.455

Banco Credicoop: $1.465

Banco Macro: $1.470

Banco Piano: $1.465

Banco de Comercio: $1.465

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A cuánto se venderá el dólar blue este miércoles 10 de junio

El dólar blue también vio una subida durante los primeros días de esta semana y llegó a $1.460, el mismo precio al que se venderá en la mañana de este miércoles 10 de junio cuando inicien las actividades cambiarias.

Esta igualdad entre el dólar blue o informal y el dólar oficial, que es el que se vende en los bancos, muestra una clara diferencia en cuanto han sido los últimos días, cuando el dólar blue se caracterizó por su bajo precio.