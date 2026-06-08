Con otra suba, el dólar volvió a su máximo precio en 4 meses y cerró igual que el MEP

En el caso del dólar blue, tuvo la mayor alza de la jornada: con $10, terminó en $1.445 para la venta y con una brecha de $20 volvió a ser más barato que el oficial.

En Mendoza la brecha entre el dolar oficial y el blue estuvo entre el 8 y el 13% El dólar MEP fue el único que bajó, y así prácticamente eliminó la brecha entre el mercado financiero y el bancario con el dólar oficial

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

En el terreno de los aumentos, el dólar mayorista finalizó la jornada, con $5 más, en $1.446,50 para la venta.

De ese modo, siguió contenido entre las bandas cambiarias que administra el Banco Central y este lunes se ajustó a $785,35 (piso) y $1.773,23 (techo). Además de quedar muy cerca del dólar blue.

Entre los financieros, a contramano del MEP el dólar Contado con Liquidación (CCL) subió 0,36% y llegó a $1.521,36. Así se confirmó como el financiero más caro.

En el extremo superior se ubicó el Dólar Tarjeta, que inició la rueda en $1.898 y la finalizó en $1907, con el recargo del30% a cuenta de Ganancias incluido.

El "empate" entre dólar oficial y dólar MEP

El dato del día fue la coincidencia entre el precio oficial de venta y el dólar MEP. El también denominado dólar Bolsa finalizó la rueda apenas arriba de los $1.465, casi en sincronía con la cotización oficial de la divisa en el Banco Nación.

En la práctica, que se hayan empardado el oficial y el MEP significa una virtual anulación de la brecha entre circuitos. Así, sin el subsidio implícito al billete, se desincentiva la compra minorista en bancos y estimula la adquisición vía bonos.

Por fuera de esta paridad bursátil, los diferentes segmentos cambiarios de la plaza local exhibieron una suba generalizada salvo la del mismo MEP.

La rueda cambiaria expuso una reconfiguración de los flujos de liquidez motorizada por las herramientas financieras del circuito formal. Al mismo tiempo, el reajuste oficial minorista quita presión directa sobre las reservas brutas.