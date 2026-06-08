Con otra suba, el dólar volvió a su máximo precio en 4 meses y cerró igual que el MEP

Este lunes 8 de junio se registró una suba de todos los tipos de cambio encabezados por el dólar oficial, que llegó a $1.465 en Banco Nación. Con un mayorista y un dólar blue que cerraron cerca, sólo bajó el dólar MEP que se emparejó al oficial.
Fue un movimiento inédito que prácticamente anuló la brecha entre el dólar bancario y el financiero paralelo. Mientras la divisa formal escaló $5 y retomó su mayor valor desde febrero, el dólar MEP bajó $9,80 y tocó los $1.465,70 en promedio.
Aunque lejos todavía del récord ($1.495 el 2 de enero), se trata de la segunda mini racha alcista del dólar oficial en lo que va de junio. La primera había encadenado 3 ruedas con subas antes del bajón del jueves 4, que lo dejó en $1.455.
En el caso del dólar blue, tuvo la mayor alza de la jornada: con $10, terminó en $1.445 para la venta y con una brecha de $20 volvió a ser más barato que el oficial.
Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros
En el terreno de los aumentos, el dólar mayorista finalizó la jornada, con $5 más, en $1.446,50 para la venta.
De ese modo, siguió contenido entre las bandas cambiarias que administra el Banco Central y este lunes se ajustó a $785,35 (piso) y $1.773,23 (techo). Además de quedar muy cerca del dólar blue.
Entre los financieros, a contramano del MEP el dólar Contado con Liquidación (CCL) subió 0,36% y llegó a $1.521,36. Así se confirmó como el financiero más caro.
En el extremo superior se ubicó el Dólar Tarjeta, que inició la rueda en $1.898 y la finalizó en $1907, con el recargo del30% a cuenta de Ganancias incluido.
El "empate" entre dólar oficial y dólar MEP
El dato del día fue la coincidencia entre el precio oficial de venta y el dólar MEP. El también denominado dólar Bolsa finalizó la rueda apenas arriba de los $1.465, casi en sincronía con la cotización oficial de la divisa en el Banco Nación.
En la práctica, que se hayan empardado el oficial y el MEP significa una virtual anulación de la brecha entre circuitos. Así, sin el subsidio implícito al billete, se desincentiva la compra minorista en bancos y estimula la adquisición vía bonos.
Por fuera de esta paridad bursátil, los diferentes segmentos cambiarios de la plaza local exhibieron una suba generalizada salvo la del mismo MEP.
La rueda cambiaria expuso una reconfiguración de los flujos de liquidez motorizada por las herramientas financieras del circuito formal. Al mismo tiempo, el reajuste oficial minorista quita presión directa sobre las reservas brutas.