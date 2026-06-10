Bajaron todas las cotizaciones del dólar y el blue volvió a quedar abajo del oficial

Este miércoles 10 de junio fue de una caída generalizada de todas las cotizaciones vigentes del dólar, que incluso rompió la paridad entre el oficial y el dólar blue. Mientras en el Banco Nación la divisa formal perdió $5 para cerrar a $1.455, el dólar paralelo resignó $10 y tocó los $1.450.
En el sube y baja. Así está el mercado cambiario, que luego de un martes con subas volvió a entrar en una pendiente sin excepciones, que convirtió al dólar blue en el más barato de la rueda luego de haber quedado "empatado" con el oficial a $1.460 en la víspera.
De hecho, el dólar blue marcó un quiebre y registró su primera baja importante en el mes. Con este descenso, el billete informal achicó su brecha con el tipo de cambio oficial mayorista, estabilizándola en torno al 1,2%.
Al no haber modificaciones de fondo en los recargos impositivos, el dólar tarjeta o turista se mantuvo firme en los $1.897,93 luego de caer 0,37%. Y volvió a posicionarse como la cotización más alta de todo el ecosistema cambiario.
Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros
Mientras tanto, el dólar mayorista, referencia clave para los exportadores que el Banco Central ajusta diariamente, cerró en $1.431. Fue producto de una caída casi idéntica a la del paralelo.
Por otra parte, los paralelos financieros o bursátiles tampoco se abstrajeron de la inercia bajista. El tipo de cambio usado por los ahorristas locales para adquirir divisas de manera legal e ilimitada, el dólar MEP, llegó a $1.455,18. Mostró un retroceso del 0,25% con el cual casi volvió a converger con el dólar oficial por segunda vez en la última semana.
Asimismo, el dólar Contado con Liquidación (CCL), utilizado por las empresas para girar fondos al exterior operó en baja y se posicionó en el eje de los $1.510,01. Pese a que el CCL sigue siendo la alternativa más costosa del mercado libre la caída de 0,22% promedio trajo alivio al sector corporativo.
Especialistas coincidieron en que, tras los saltos iniciales de principios de mes originados en parte por el fortalecimiento global de la divis, se espera que el mercado entre en una meseta. Esto, sobre todo por la intervención del BCRA y la expectativa de una nueva desaceleración inflacionaria.