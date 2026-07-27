Con un dólar oficial estable y riesgo país en alza, el blue volvió a su récord de $1.560

El dólar oficial en el Banco Nación cerró este lunes 27 de julio estable en $1.520 para la venta, mientras que el dólar blue volvió a los $1.560. Es su valor récord de este año, en la recta final del mes y con el riesgo país también en alza.
En el caso de la divisa paralela, significó trepar $15, una suba de 0,98%. Y al mismo tiempo equiparar su mayor valor del mes y de lo que va de 2026, que ya había alcanzado el jueves 23.
Primero, por el lado del dólar MEP, la compra se cotizó en los $1.527,90 y cerró el día en el orden de los $1.535,80 para la venta. Esta última cotización finalizó de manera negativa con una pérdida de 0,09%.
Pese a la quietud en la recta final de junio, para el gobierno la divisa formal podría escalar fuerte en los próximos meses. De hecho, el vocero Adrián Ravier proyectó un dólar de $1.800 antes de fin de año.
Qué pasó con el dólar mayorista y el riesgo país
En segundo término, el denominado dólar contado con liquidación (CCL) terminó la rueda del lunes en $1.597,90 para la compra y se finalizó en los $1.599,20 para la venta, con un alza de 0,28%.
Al mismo tiempo, en el mercado mayorista el dólar tampoco registró cambios. Y cerró a $1.497 para la venta, tras estar buena parte de julio arriba de los $1.500.
En ese contexto, el Banco Central actualizó las bandas cambiarias. El piso se situó en $756,21, y el techo o límite para una intervención, en $1.839,93.
Por su parte, en cuanto a los bonos y el riesgo país, la baja del petróleo no alcanzó para impedir la nueva suba del índice que mide JP Morgan. Así, luego de caer a 430 puntos, finalmente cerró el lunes en los 442 puntos básicos, 1,10% arriba.
Por último, la cotización del dólar tarjeta se ubicó en los $1.976 para la venta.
En pocas palabras
- Dólar blue récord: el dólar blue alcanzó un nuevo récord de $1.560, subiendo $15 en el día.
- Dólar oficial estable: el dólar oficial cerró sin cambios a $1.520, mientras el riesgo país aumentó.
- Proyecciones futuras: se proyecta que el dólar podría escalar a $1.800 antes de fin de año.