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Con un dólar oficial estable y riesgo país en alza, el blue volvió a su récord de $1.560

El dólar oficial cerró a $1.520, pero el dólar blue subió $15. Cuánto trepó el riesgo país y qué pasó con el dólar mayorista

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores [email protected]
El dólar en Banco Nación estuvo quieto, pero el blue cerró en alza este lunes 27 de julio.

El dólar en Banco Nación estuvo quieto, pero el blue cerró en alza este lunes 27 de julio.

El dólar oficial en el Banco Nación cerró este lunes 27 de julio estable en $1.520 para la venta, mientras que el dólar blue volvió a los $1.560. Es su valor récord de este año, en la recta final del mes y con el riesgo país también en alza.

En el caso de la divisa paralela, significó trepar $15, una suba de 0,98%. Y al mismo tiempo equiparar su mayor valor del mes y de lo que va de 2026, que ya había alcanzado el jueves 23.

Primero, por el lado del dólar MEP, la compra se cotizó en los $1.527,90 y cerró el día en el orden de los $1.535,80 para la venta. Esta última cotización finalizó de manera negativa con una pérdida de 0,09%.

Pese a la quietud en la recta final de junio, para el gobierno la divisa formal podría escalar fuerte en los próximos meses. De hecho, el vocero Adrián Ravier proyectó un dólar de $1.800 antes de fin de año.

Que el d&oacute;lar mayorista tambi&eacute;n se haya mantenido estable fue una buena noticia para las reservas del Banco Central.

Que el dólar mayorista también se haya mantenido estable fue una buena noticia para las reservas del Banco Central.

Qué pasó con el dólar mayorista y el riesgo país

En segundo término, el denominado dólar contado con liquidación (CCL) terminó la rueda del lunes en $1.597,90 para la compra y se finalizó en los $1.599,20 para la venta, con un alza de 0,28%.

Al mismo tiempo, en el mercado mayorista el dólar tampoco registró cambios. Y cerró a $1.497 para la venta, tras estar buena parte de julio arriba de los $1.500.

En ese contexto, el Banco Central actualizó las bandas cambiarias. El piso se situó en $756,21, y el techo o límite para una intervención, en $1.839,93.

Por su parte, en cuanto a los bonos y el riesgo país, la baja del petróleo no alcanzó para impedir la nueva suba del índice que mide JP Morgan. Así, luego de caer a 430 puntos, finalmente cerró el lunes en los 442 puntos básicos, 1,10% arriba.

Por último, la cotización del dólar tarjeta se ubicó en los $1.976 para la venta.

En pocas palabras

  • Dólar blue récord: el dólar blue alcanzó un nuevo récord de $1.560, subiendo $15 en el día.
  • Dólar oficial estable: el dólar oficial cerró sin cambios a $1.520, mientras el riesgo país aumentó.
  • Proyecciones futuras: se proyecta que el dólar podría escalar a $1.800 antes de fin de año.
Resumen generado por Thinkindot AI

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