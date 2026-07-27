Con un dólar oficial estable y riesgo país en alza, el blue volvió a su récord de $1.560

Pese a la quietud en la recta final de junio, para el gobierno la divisa formal podría escalar fuerte en los próximos meses. De hecho, el vocero Adrián Ravier proyectó un dólar de $1.800 antes de fin de año.

Que el dólar mayorista también se haya mantenido estable fue una buena noticia para las reservas del Banco Central.

Qué pasó con el dólar mayorista y el riesgo país

En segundo término, el denominado dólar contado con liquidación (CCL) terminó la rueda del lunes en $1.597,90 para la compra y se finalizó en los $1.599,20 para la venta, con un alza de 0,28%.

Al mismo tiempo, en el mercado mayorista el dólar tampoco registró cambios. Y cerró a $1.497 para la venta, tras estar buena parte de julio arriba de los $1.500.

En ese contexto, el Banco Central actualizó las bandas cambiarias. El piso se situó en $756,21, y el techo o límite para una intervención, en $1.839,93.

Por su parte, en cuanto a los bonos y el riesgo país, la baja del petróleo no alcanzó para impedir la nueva suba del índice que mide JP Morgan. Así, luego de caer a 430 puntos, finalmente cerró el lunes en los 442 puntos básicos, 1,10% arriba.

Por último, la cotización del dólar tarjeta se ubicó en los $1.976 para la venta.