Con un blue estable y la caída del dólar oficial y MEP hubo "triple empate" y se achicó la brecha

dolares, bancos, cotizacion (3).jpg El dólar blue fue la única cotización que se mantuvo estable

Por último, el dólar tarjeta (utilizado para consumos en el exterior y servicios de streaming) cerró la jornada 0,19% abajo. Y cerró en $1.894,32 para la venta, con el recargo de 30% a cuenta de Ganancias.

La convergencia de precios del dólar y una brecha menor

Lo cierto es que los financieros y el oficial en baja y un blue estancado ayudaron a alcanzar un objetivo buscado por el gobierno: achicar la brecha cambiaria.

La distancia entre el dólar informal ($1.450), el dólar MEP ($1.449) y el dólar oficial minorista administrado por el Banco Nación quedó reducida a cero. Una convergencia inédita entre el circuito formal, financiero y el paralelo diluye los incentivos para el conocido "puré" y aporta una dosis de previsibilidad ante una chance de devaluación a mediano plazo.

Para los especialistas la pax cambiaria actual responde a una combinación de factores locales y externos. Sobre todo el desarme de posiciones en pesos y la liquidación de divisas del agro permanecen como principales "amortiguadores" de la moneda estadounidense

Ajuste en el dólar mayorista y el rol del Banco Central

Más allá del repliegue del dólar MEP hasta ubicarse en la zona de los $1.450 luego de caer 0,31%, entre los paralelos financieros el Contado con Liquidación (CCL) acompañó esa tendencia a la baja. Y de hecho fue el de mayor caída: con 0,81% tocó los $1.497,53 en promedio.

En la contracara el dólar mayorista regulado por el Banco Central mantuvo su ritmo de microajustes: fue el único que experimentó una leve suba y terminó a $1.432,50. Mientras tanto, las bandas cambiarias de intervención llegaron a $783,28 (mínimo) y $1.777,79 (máximo).

Respecto a la participación oficial, el volumen operado en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) reflejó las tensiones propias de la estacionalidad de las importaciones. Así, el BCRA terminó la rueda con un saldo prácticamente neutro y sin compras significativas de divisas en la jornada.