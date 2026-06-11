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Mercado cambiario

Con un blue estable y la caída del dólar oficial y MEP hubo "triple empate" y se achicó la brecha

Los tres coincidieron vendiéndose a $1.450. Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros este jueves 11 de junio

Miguel Ángel Flores
Editado por Miguel Ángel Flores
Este jueves 11 de junio el dólar oficial y el blue convergieron por quinta vez en el mes, y a ellos se sumó el dólar MEP.

Este jueves 11 de junio el dólar oficial y el blue convergieron por quinta vez en el mes, y a ellos se sumó el dólar MEP.

A excepción del paralelo y el mayorista, este jueves 11 de junio se registró otra caída generalizada de cotizaciones del dólar. Y un fenómeno particular: la coincidencia de precios entre el oficial, que perdió $5, un dólar MEP de una merma similar y el mismo dólar blue, que se mantuvo estable. Todos a $1.450 para la venta, lo que achicó la brecha.

En medio de la "paz cambiaria" y algunos subas y bajas, la convergencia de valores se vuelve cada vez más habitual. De hecho, en la penúltima rueda de la semana el dólar blue y el dólar oficial coincidieron por quinta vez en lo que va de junio.

En una jornada marcada por reacomodamientos técnicos y una marcada prudencia inversora, el mercado cambiario local exhibió este jueves una tendencia bajista en la mayoría de sus cotizaciones alternativas. Salvo en el caso de un blue estable y un dólar mayorista con un leve alza (0,10%).

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El dólar blue fue la única cotización que se mantuvo estable

El dólar blue fue la única cotización que se mantuvo estable

Por último, el dólar tarjeta (utilizado para consumos en el exterior y servicios de streaming) cerró la jornada 0,19% abajo. Y cerró en $1.894,32 para la venta, con el recargo de 30% a cuenta de Ganancias.

La convergencia de precios del dólar y una brecha menor

Lo cierto es que los financieros y el oficial en baja y un blue estancado ayudaron a alcanzar un objetivo buscado por el gobierno: achicar la brecha cambiaria.

La distancia entre el dólar informal ($1.450), el dólar MEP ($1.449) y el dólar oficial minorista administrado por el Banco Nación quedó reducida a cero. Una convergencia inédita entre el circuito formal, financiero y el paralelo diluye los incentivos para el conocido "puré" y aporta una dosis de previsibilidad ante una chance de devaluación a mediano plazo.

Para los especialistas la pax cambiaria actual responde a una combinación de factores locales y externos. Sobre todo el desarme de posiciones en pesos y la liquidación de divisas del agro permanecen como principales "amortiguadores" de la moneda estadounidense

Ajuste en el dólar mayorista y el rol del Banco Central

Más allá del repliegue del dólar MEP hasta ubicarse en la zona de los $1.450 luego de caer 0,31%, entre los paralelos financieros el Contado con Liquidación (CCL) acompañó esa tendencia a la baja. Y de hecho fue el de mayor caída: con 0,81% tocó los $1.497,53 en promedio.

En la contracara el dólar mayorista regulado por el Banco Central mantuvo su ritmo de microajustes: fue el único que experimentó una leve suba y terminó a $1.432,50. Mientras tanto, las bandas cambiarias de intervención llegaron a $783,28 (mínimo) y $1.777,79 (máximo).

Respecto a la participación oficial, el volumen operado en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) reflejó las tensiones propias de la estacionalidad de las importaciones. Así, el BCRA terminó la rueda con un saldo prácticamente neutro y sin compras significativas de divisas en la jornada.

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