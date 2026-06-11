Con un blue estable y la caída del dólar oficial y MEP hubo "triple empate" y se achicó la brecha

A excepción del paralelo y el mayorista, este jueves 11 de junio se registró otra caída generalizada de cotizaciones del dólar. Y un fenómeno particular: la coincidencia de precios entre el oficial, que perdió $5, un dólar MEP de una merma similar y el mismo dólar blue, que se mantuvo estable. Todos a $1.450 para la venta, lo que achicó la brecha.
En medio de la "paz cambiaria" y algunos subas y bajas, la convergencia de valores se vuelve cada vez más habitual. De hecho, en la penúltima rueda de la semana el dólar blue y el dólar oficial coincidieron por quinta vez en lo que va de junio.
En una jornada marcada por reacomodamientos técnicos y una marcada prudencia inversora, el mercado cambiario local exhibió este jueves una tendencia bajista en la mayoría de sus cotizaciones alternativas. Salvo en el caso de un blue estable y un dólar mayorista con un leve alza (0,10%).
Por último, el dólar tarjeta (utilizado para consumos en el exterior y servicios de streaming) cerró la jornada 0,19% abajo. Y cerró en $1.894,32 para la venta, con el recargo de 30% a cuenta de Ganancias.
La convergencia de precios del dólar y una brecha menor
Lo cierto es que los financieros y el oficial en baja y un blue estancado ayudaron a alcanzar un objetivo buscado por el gobierno: achicar la brecha cambiaria.
La distancia entre el dólar informal ($1.450), el dólar MEP ($1.449) y el dólar oficial minorista administrado por el Banco Nación quedó reducida a cero. Una convergencia inédita entre el circuito formal, financiero y el paralelo diluye los incentivos para el conocido "puré" y aporta una dosis de previsibilidad ante una chance de devaluación a mediano plazo.
Para los especialistas la pax cambiaria actual responde a una combinación de factores locales y externos. Sobre todo el desarme de posiciones en pesos y la liquidación de divisas del agro permanecen como principales "amortiguadores" de la moneda estadounidense
Ajuste en el dólar mayorista y el rol del Banco Central
Más allá del repliegue del dólar MEP hasta ubicarse en la zona de los $1.450 luego de caer 0,31%, entre los paralelos financieros el Contado con Liquidación (CCL) acompañó esa tendencia a la baja. Y de hecho fue el de mayor caída: con 0,81% tocó los $1.497,53 en promedio.
En la contracara el dólar mayorista regulado por el Banco Central mantuvo su ritmo de microajustes: fue el único que experimentó una leve suba y terminó a $1.432,50. Mientras tanto, las bandas cambiarias de intervención llegaron a $783,28 (mínimo) y $1.777,79 (máximo).
Respecto a la participación oficial, el volumen operado en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) reflejó las tensiones propias de la estacionalidad de las importaciones. Así, el BCRA terminó la rueda con un saldo prácticamente neutro y sin compras significativas de divisas en la jornada.