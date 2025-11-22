Cómo hacer un perfume casero para que el auto huela de maravilla

Mantener el vehículo libre de malos olores puede ser todo un desafío, sobre todo si lo usas a diario. La comida, humedad o incluso otros factores pueden acumular aromas desagradables y hacer que el ambiente dentro del coche no sea el mejor. Afortunadamente, existe un truco casero que puede solucionar este problema de manera sencilla y económica, y mantendrá tu auto siempre perfumado.

Desde una limpieza regular hasta el uso de productos específicos diseñados para vehículos, hay diversas maneras de asegurarse de que el interior del coche tenga buen aroma. A continuación, te explicamos qué ingredientes necesitas y el paso a paso para aromatizar tu auto.