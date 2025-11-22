Inicio Sociedad Perfume
Cómo hacer un perfume casero para que el auto huela de maravilla

Descubre cómo hacer un perfume casero para tu coche con pocos ingredientes. Personalízalo a tu gusto y disfruta de un ambiente agradable en cada viaje

Paula García
Con este perfume casero tu auto tendrá un ambiente fresco y agradable.

Un mal olor en el auto puede deberse a suciedad acumulada, problemas con el sistema de aire acondicionado (filtro sucio, moho en el evaporador), o averías mecánicas. Una alternativa sencilla para que el coche tenga buen aroma es preparar un perfume casero con ingredientes naturales.

Mantener el vehículo libre de malos olores puede ser todo un desafío, sobre todo si lo usas a diario. La comida, humedad o incluso otros factores pueden acumular aromas desagradables y hacer que el ambiente dentro del coche no sea el mejor. Afortunadamente, existe un truco casero que puede solucionar este problema de manera sencilla y económica, y mantendrá tu auto siempre perfumado.

Desde una limpieza regular hasta el uso de productos específicos diseñados para vehículos, hay diversas maneras de asegurarse de que el interior del coche tenga buen aroma. A continuación, te explicamos qué ingredientes necesitas y el paso a paso para aromatizar tu auto.

auto, problema
Si juntas objetos personales y basura, puede acumularse el mal olor en el auto.

Perfume casero para auto

  • Alcohol del 96°.
  • Aceite esencial (el que tengas en casa).
  • Frasco con spray o algún el recipiente de atomizador para auto que no tenga más producto.

Para hacer este perfume casero para el vehículo, tienes que disolver una esencia aromática (de vainilla, coco, cítrico o el aroma que tengas), en alcohol 96º, luego mezcla y envasa la preparación resultante.

La proporción, depende de la intensidad de aroma que busques. Puede ser 50/50, es decir, la misma cantidad de esencia que de alcohol 96º; un 70% de alcohol y un 30% de esencia; o rebajar la cantidad de alcohol añadiendo una parte de agua desmineralizada.

Lo ideal es dejar siete días macerando la mezcla en un lugar oscuro, y luego envasar en el recipiente. De esta forma, el aroma se sentirá más concentrado y desprenderá perfume en el auto.

interior del coche
Si quieres viajes agradables, es importante que el coche este limpio y tenga buen aroma.

Limpiar el interior del auto

  • Retirar basura y objetos personales: antes de comenzar con la limpieza a fondo, es imprescindible quitar toda la basura del coche, mochilas, zapatillas, todos los objetos personales que encontremos, además de las alfombrillas del auto.
  • Aspiradora: utiliza una aspiradora con diferentes boquillas para limpiar el suelo, los asientos, y áreas difíciles de alcanzar.
  • Tapicería y alfombras: para la tapicería de tela se puede utilizar un limpiador especializado con una toalla o cepillo suave. Para la tapicería de cuero, hay que optar por productos diseñados específicamente para este material.
  • Otros detalles: limpia el tablero, los vidrios y otros elementos del interior del auto, con mucha delicadeza, y utilizando productos de limpieza adecuados para plásticos y vinilos.

