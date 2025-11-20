El dólar oficial aumentó $20 y el blue cayó $5 en la previa del fin de semana largo

dolares (2) El dólar mayorista quedó en $1.405.

El dólar y el resto de las cotizaciones financieras

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se posicionó entre los $1.440 y $1.450 para la venta. La cotización más alta se alcanzó a $1.470.

En esta oportunidad, el dólar blue se comercializó a $1.405 para la compra y $1.425 para la punta vendedora en las cuevas de la Ciudad de Buenos Aires (CABA). En Mendoza, se ofreció $4 más arriba, como suele ocurrir.

El dólar mayorista quedó en $1.405 sin registrar cambios en su precio, y se ubicó a poco más de $100 del techo cambiario (actualmente en $1.505,98).

Los tipos de cambio financieros también aumentaron: el dólar MEP aumentó 0,78% y trepó hasta $1.452,3, y el Contado Con Liquidación (CCL) hizo lo mismo hasta llegar a los $1.486,7 (+0,83%).