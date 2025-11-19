Una marca china lanza un SUV en Argentina a menos de 34 mil dólares

jac suv frente Este SUV tiene uno de los precios más atractivos del mercado.

Con solo usar electricidad, el vehículo promete una autonomía que llega hasta los 120 kilómetros, una cifra excelente para moverse en la ciudad. Al combinar ambos sistemas, la autonomía total puede extenderse hasta los 1.150 kilómetros. El coche utiliza una transmisión DHT y tiene tracción delantera, lo normal en este tipo de SUV.

En el país, este tipo de vehículos se vuelve cada vez más atractivo. Uno de los mayores atractivos de esta SUV es su precio de 33.900 dólares, que la coloca como una de las opciones más accesibles dentro de los híbridos enchufables, especialmente considerando que viene de China.

Competencia y servicio post venta

Viene muy bien equipado de serie, incorporando llantas de 19 pulgadas y seis airbags para seguridad. Para el conductor, trae control de crucero adaptativo, y el interior es completamente digital. Tiene un tablero de 12.3 pulgadas y una pantalla multimedia, también de 12.3 pulgadas. Esta es una tendencia que vemos en casi todos los lanzamientos modernos.

El problema que mencionan algunos es que compite con muchos modelos nuevos que llegan casi al mismo tiempo, todos con el mismo beneficio arancelario del Gobierno. Varias son SUV híbridas enchufables provenientes de China, como el BYD Song Pro, que empieza en 34.990 dólares, o el Changan CS55, que se lanza pronto. Para el consumidor, sin embargo, más competencia es siempre "Lo Más", según indicó otro lector.

El precio oficial es de 33.900 dólares. La garantía del coche es de cinco años o cien mil kilómetros, mientras que la batería cuenta con una cobertura extendida de ocho años o 150 mil kilómetros. Es un compromiso fuerte con la tecnología en este lanzamiento.