Decile adiós a uno de los míticos modelos de Ford: deja de producirse luego de tres décadas

Para muchos conductores fue un primer auto familiar; para otros, el modelo donde aprendieron a conducir; y para miles de fanáticos, el hatchback que mejor representó cómo debía comportarse un auto pensado para disfrutar al volante. Sin embargo, Ford ha tomado la decisión de dejarlo de producir.
Cuando surgió en 1998, el Ford Focus fue un auto que inmediatamente destacó por el diseño avanzado para su época, en una plataforma que aportó solidez y elevó el estándar de manejo durante cuatro generaciones.
Ford toma una drástica decisión y deja de producir el Focus
El Ford Focus dejó oficialmente de producirse y la marca confirmó el cierre de un ciclo que dejó una huella profunda en el mercado global. Tras casi tres décadas en las líneas de montaje, el modelo ya no tendrá continuidad.
Su discontinuación no responde a falta de demanda, sino a un mercado que se volcó de lleno a los SUV y a la electrificación. En este marco, el Focus quedó sin reemplazo directo, exclusivamente por decisión de Ford.
Ford concentra su estrategia en SUVs, pick-ups y vehículos electrificados, por lo que un sucesor del Focus parece improbable a corto plazo. Con su despedida, termina una era, que supo tener a este auto como protagonista.
El vehículo más vendido de Ford a lo largo de la historia es el Ford Fiesta, con más de 22 millones de unidades vendidas a nivel mundial. En algún momento, el Fiesta supo ocupar el puesto del más vendido dentro del país.
Ford venderá autos en Amazon
En otras noticias, Ford Motors está lanzando un programa que permite a los clientes comprar vehículos usados certificados directamente a través de Amazon a partir de este lunes.
La iniciativa se centrará inicialmente en los mercados de Los Ángeles, Seattle y Dallas, con aproximadamente 20 concesionarios en proceso de lanzar ventas a través de la plataforma de comercio electrónico, aunque se espera que la medida llegue a otros países en el futuro.