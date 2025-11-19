Decile adiós a uno de los míticos modelos de Ford: deja de producirse luego de tres décadas

Su discontinuación no responde a falta de demanda, sino a un mercado que se volcó de lleno a los SUV y a la electrificación. En este marco, el Focus quedó sin reemplazo directo, exclusivamente por decisión de Ford.

Ford concentra su estrategia en SUVs, pick-ups y vehículos electrificados, por lo que un sucesor del Focus parece improbable a corto plazo. Con su despedida, termina una era, que supo tener a este auto como protagonista.

auto, ford Ford confirmó que este histórico modelo no tendrá reemplazo.

El vehículo más vendido de Ford a lo largo de la historia es el Ford Fiesta, con más de 22 millones de unidades vendidas a nivel mundial. En algún momento, el Fiesta supo ocupar el puesto del más vendido dentro del país.

Ford venderá autos en Amazon

En otras noticias, Ford Motors está lanzando un programa que permite a los clientes comprar vehículos usados certificados directamente a través de Amazon a partir de este lunes.

La iniciativa se centrará inicialmente en los mercados de Los Ángeles, Seattle y Dallas, con aproximadamente 20 concesionarios en proceso de lanzar ventas a través de la plataforma de comercio electrónico, aunque se espera que la medida llegue a otros países en el futuro.