Subaru lanza en Europa su SUV más moderno, y el más lindo

subaru solterra El Solterra no será barato, pero sí valdrá cada centavo por tecnología y prestaciones.

En relación a la energía, el SUV lleva una batería de 71 kWh. Con esta capacidad, el coche homologa una autonomía de 454 kilómetros. Los ingenieros de Subaru lograron equilibrar la potencia con el silencio del motor y un buen manejo, haciendo que la experiencia de conducción transmita mucha confianza.

La seguridad es, sin discusión, uno de los grandes fuertes del Solterra. Subaru no escatimó en incorporar sistemas de asistencia avanzada al conductor. Por ejemplo, incluye un monitor de vista panorámica, un control dinámico del vehículo y una alerta de tráfico cruzado frontal. Siete airbags protegen el habitáculo, un nivel de equipamiento superior para el lanzamiento en Europa. El coche también cuenta con un sistema que vigila al conductor, detectando señales de fatiga o distracción, algo que siempre se agradece.

El SUV más moderno de Subaru

Las dimensiones del Solterra consiguen que se vea elegante y musculoso a la vez. Mide 4,69 metros de largo y 1,86 de ancho, con una altura de 1,65 metros, ofreciendo una apariencia imponente. La distancia entre ejes alcanza los 2,85 metros, garantizando una cabina amplia y muy cómoda para los pasajeros.

Los elementos de diseño, como las llantas de 18 pulgadas, los faros LED automáticos y la antena de aleta de tiburón, refuerzan el aspecto moderno que le permite destacarse frente a sus competidores. El nuevo Subaru sin duda presenta un estilo más audaz y contemporáneo, un acierto para este lanzamiento.

El precio de catálogo para este SUV en Europa es de 60.266 euros. Aunque esta cifra parece elevada inicialmente, las ayudas gubernamentales, como el Plan MOVES III (que puede llegar hasta los 7.000 euros), y las promociones que ofrece Subaru, permiten que el coche se consiga desde los 33.750 euros. Es una cifra muy competitiva para un coche que ofrece este nivel de tecnología y equipamiento.

solterra El nuevo diseño del SUV le encantará a los fanáticos de la marca, acostumbrados a clásicos como el Impreza.