Subaru lanza en Europa su SUV más moderno, y el más lindo

El mundo automotor celebra la llegada de una nueva propuesta al Viejo Continente: el Solterra, el primer todocamino 100% eléctrico de Subaru. El gran atractivo de este lanzamiento es que muchos en la industria ya lo señalan como el SUV más estético que la compañía fabricó en toda su historia. El diseño luce espectacular, mezclando líneas fluidas y una presencia robusta que capta todas las miradas.
Este vehículo no solo destaca por su apariencia exterior. Por dentro, sorprende con su tecnología de punta y un espacio muy bien aprovechado. Los materiales usados en los acabados son de gran calidad, lo que le otorga una sensación de coche premium. La comodidad fue una prioridad en el diseño de este Subaru, pues incluye detalles como asientos y volante calefactables, además de un práctico portón trasero eléctrico.
Potencia y autonomía para la aventura en Europa
El rendimiento del Solterra convence de inmediato. Se mueve gracias a un motor eléctrico que genera 218 CV de potencia, con un par máximo de 337 Nm. Esta mecánica, unida a la tracción total permanente, consigue que acelere de 0 a 100 km/h en tan solo 6,9 segundos. Resulta un vehículo rápido y se percibe muy estable, tanto en el tráfico de la ciudad como en los caminos sin asfaltar.
En relación a la energía, el SUV lleva una batería de 71 kWh. Con esta capacidad, el coche homologa una autonomía de 454 kilómetros. Los ingenieros de Subaru lograron equilibrar la potencia con el silencio del motor y un buen manejo, haciendo que la experiencia de conducción transmita mucha confianza.
La seguridad es, sin discusión, uno de los grandes fuertes del Solterra. Subaru no escatimó en incorporar sistemas de asistencia avanzada al conductor. Por ejemplo, incluye un monitor de vista panorámica, un control dinámico del vehículo y una alerta de tráfico cruzado frontal. Siete airbags protegen el habitáculo, un nivel de equipamiento superior para el lanzamiento en Europa. El coche también cuenta con un sistema que vigila al conductor, detectando señales de fatiga o distracción, algo que siempre se agradece.
El SUV más moderno de Subaru
Las dimensiones del Solterra consiguen que se vea elegante y musculoso a la vez. Mide 4,69 metros de largo y 1,86 de ancho, con una altura de 1,65 metros, ofreciendo una apariencia imponente. La distancia entre ejes alcanza los 2,85 metros, garantizando una cabina amplia y muy cómoda para los pasajeros.
Los elementos de diseño, como las llantas de 18 pulgadas, los faros LED automáticos y la antena de aleta de tiburón, refuerzan el aspecto moderno que le permite destacarse frente a sus competidores. El nuevo Subaru sin duda presenta un estilo más audaz y contemporáneo, un acierto para este lanzamiento.
El precio de catálogo para este SUV en Europa es de 60.266 euros. Aunque esta cifra parece elevada inicialmente, las ayudas gubernamentales, como el Plan MOVES III (que puede llegar hasta los 7.000 euros), y las promociones que ofrece Subaru, permiten que el coche se consiga desde los 33.750 euros. Es una cifra muy competitiva para un coche que ofrece este nivel de tecnología y equipamiento.
- Motor eléctrico de 218 CV de potencia.
- Tracción total permanente.
- Batería de 71 kWh.
- Autonomía de 454 kilómetros.
- Aceleración de 0 a 100 km/h en 6,9 segundos.
- Pantalla central de 12,3 pulgadas.
- Cuadro digital de 7 pulgadas.
- Siete airbags de serie.
- Longitud de 4,69 metros.
- Llantas de 18 pulgadas.