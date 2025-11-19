Está confirmado el precio del dólar cuando abran los bancos este jueves 20 de noviembre

Los bancos más importantes de Argentina dieron a conocer al Banco Central (BCRA) el precio que tendrá el dólar este jueves 20 de noviembre, cuando abran las entidades y queden habilitadas las operaciones cambiarias.
En una semana muy tranquila para lo que tiene que ver con la cotización del dólar, la moneda norteamericana se ha mostrado muy estable en los últimos días, a diferencia de semanas anteriores, cuando llegó a trepar hasta los $1.515.
Esto llevó a que las entidades bancarias le confirmaran al Banco Central que el precio del dólar este jueves 20 de noviembre va a tener un promedio cercano a los $1.423.
El precio del dólar este jueves 20 de noviembre en cada banco
Según lo confirmado por cada banco al Banco Central, el miércoles 19 de noviembre este será el precio del dólar cuando abran sus puertas y se habiliten las operaciones cambiarias:
- Banco Nación: $1.430
- Banco Galicia: $1.430
- Banco ICBC: $1.430
- Banco BBVA: $1.425
- Banco Supervielle: $1.426
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.430
- Banco Patagonia: $1.430
- Banco Hipotecario: $1.420
- Banco Santander: $1.430
- Brubank: $1.424
- Banco Credicoop: $1.425
- Banco Macro: $1.430
- Banco Piano: $1.420
En tanto, las cuevas confirmaron que el precio inicial del dólar blue será de $1.435, por lo que se ubicará por encima del dólar oficial.
La inversión en dólares que atrae a los ahorristas
Todos los bancos ofrecen distintas inversiones para realizar con los dólares que están en posesión de sus ahorristas. Una de las más simples y seguras es el plazo fijo en dólares, que es una operación ideal para aquellas personas que no quieren atravesar por ningún tipo de riesgo.
Esta inversión permite saber cuántos dólares se van a ganar incluso antes de efectivizarla. De hecho, desde que fuese eliminado el cepo cambiario, los bancos hicieron crecer las tasas de interés para el plazo fijo en dólares, siendo el Banco Nación el que ofrece el rendimiento más alto para depósitos a 30 días, siendo de 2,50%, aunque también se pueden hacer operaciones por mayores lapsos de tiempo y, por lo tanto, por porcentajes más elevados.