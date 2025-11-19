Está confirmado el precio del dólar cuando abran los bancos este jueves 20 de noviembre

dolares (2)

El precio del dólar este jueves 20 de noviembre en cada banco

Según lo confirmado por cada banco al Banco Central, el miércoles 19 de noviembre este será el precio del dólar cuando abran sus puertas y se habiliten las operaciones cambiarias:

Banco Nación: $1.430

Banco Galicia: $1.430

Banco ICBC: $1.430

Banco BBVA: $1.425

Banco Supervielle: $1.426

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.430

Banco Patagonia: $1.430

Banco Hipotecario: $1.420

Banco Santander: $1.430

Brubank: $1.424

Banco Credicoop: $1.425

Banco Macro: $1.430

Banco Piano: $1.420

En tanto, las cuevas confirmaron que el precio inicial del dólar blue será de $1.435, por lo que se ubicará por encima del dólar oficial.

La inversión en dólares que atrae a los ahorristas

Todos los bancos ofrecen distintas inversiones para realizar con los dólares que están en posesión de sus ahorristas. Una de las más simples y seguras es el plazo fijo en dólares, que es una operación ideal para aquellas personas que no quieren atravesar por ningún tipo de riesgo.

Esta inversión permite saber cuántos dólares se van a ganar incluso antes de efectivizarla. De hecho, desde que fuese eliminado el cepo cambiario, los bancos hicieron crecer las tasas de interés para el plazo fijo en dólares, siendo el Banco Nación el que ofrece el rendimiento más alto para depósitos a 30 días, siendo de 2,50%, aunque también se pueden hacer operaciones por mayores lapsos de tiempo y, por lo tanto, por porcentajes más elevados.